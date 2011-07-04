-CHP'DE KURULTAY İSTEĞİNDEN VAZGEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Eski CHP Bursa İl Başkanı Gürhan Akdoğan, olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin olarak, Türkiye'nin özgün ve kritik bir dönemden geçtiğini, bu dönemde kurultay toplanması isteğini şimdilik durdurma kararı aldıklarını söyledi. Akdoğan, aralarında eski Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı'nın da bulunduğu 20'ye yakın eski il başkanı ile birlikte Gordion Otel'de düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kurultay talebine ilişkin süreci değerlendirdi. CHP tüzüğü gereği olağanüstü kurultay talebine ilişkin imza toplama süresinin bitimine 3 gün kaldığını hatırlatan Akdoğan, şunları kaydetti: ''Örgütten, kurultay delegesi arkadaşlarımızdan gelen isteklere uygun bir biçimde başlatılan kurultay toplanması isteğimizi, bu nazik ve kritik dönemde şimdilik durdurmanın çok önemli bir parti görevi olduğunu düşünüyoruz. Kurultay toplanması için yeterli imzaya ulaşılacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Kimi parti yöneticilerinin verilen imzalardan cayma ve geri çekmeler olduğu şeklindeki sözleri de gerçeği asla yansıtmamaktadır. Bu aşamada CHP yöneticilerinin yaşanan yemin krizine önümüzdeki günlerde sağlıklı bir çözüm bulmada kurultay isteğinin engel olduğu limanına sığınmamak için toplanmış ve 3 gün içinde rahatlıkla tamamlanacak olan parti meclisi seçimli olağanüstü kurultay çağrı imzalarını Genel Merkez'e vermeyeceğiz.'' Akdoğan, 9 Temmuz'da toplanacak CHP Parti Meclisi'nde olağanüstü kurultay toplanması kararı alınmasını önerdi.