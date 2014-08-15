CHP'de kurultay hesaplaşması Eylül'de mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2015 seçimlerine yeni bir kadroyla gitmek için “baskın kurultay” seçeneğini devreye sokacağı konuşulurken, muhalefetin “olağanüstü kurultay çağrılarına” da Genel Sekreter Gürsel Tekin’den, “Gündemimizde olağanüstü kurultay yok, sadece genel başkanımızın seçimlerden önce açıkladığı tüzük kurultayı yapılacak” açıklaması geldi. CHP PM Üyesi Ercan Karakaş partinin örgüt yapısı, organları işleyişi ile çağdaş solun demokratik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Böylesine köklü bir yapılanmanın olağanüstü kurultayla olamayacağını belirten Karakaş, bunun yerine gelecek yıla ertelenen olağan kurultayın Eylül ayı başına çekilmesini istedi.

Ayşe Sayın'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, muhaliflerin “olağanüstü kurultay” talebine sıcak bakmayan Kılıçdaroğlu’nun, kendi istediği zaman ve zeminde kurultay seçeneğini kullanabileceği belirtiliyor. Muhaliflere son derece tepkili olduğu bilinen Kılıçdaroğlu’nun, önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı tüzük kurultayını “seçimli kurultay”a dönüştürebileceğine dikkat çekiliyor. Kılıçdaroğlu’nun 2015 seçimlerine Parti Meclisi’ni yenileyerek gitmek ve muhaliflerinin gücünü de test etmek için seçimlerden önce olağanüstü kurultay seçeneğini kullanabileceği ancak bu konuda “aceleci davranmayacağı” belirtiliyor.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay konusunun gündemlerinde olmadığını, ancak daha önce Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği tüzük kurultayının yapılacağını ifade etti. Bu konudaki takvimin de netleşmediğini belirten Tekin, “Onun dışında bizim gündemimizde bir kurultay meselesi yok. Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yaşanan ciddi bir devlet krizi, sistem krizi var”görüşünü dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, “Kurultay her zaman genel başkanın taktirindedir. Gerek görürse kendisi bu kararı alır. Ancak birileri istiyor diye, onların baskısıyla kurultaya gitmesi sözkonusu olmaz. Kurultay isteyenler delegede karşılığı olduğunu düşünüyorsa ve gerekli imzayı toplarsa kurultay zaten toplanır. Genel Başkan’dan kurultayı toplaması için medet ummak gülünçtür” dedi. CHP PM Üyesi Ercan Karakaş partinin örgüt yapısı, organları işleyişi ile çağdaş solun demokratik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Böylesine köklü bir yapılanmanın olağanüstü kurultayla olamayacağını belirten Karakaş, bunun yerine gelecek yıla ertelenen olağan kurultayın Eylül ayı başına çekilmesini istedi.

İl başkanlarından destek

Öte yandan CHP’nin Ankara, Konya, Malatya ve Elazığı il başkanları yaptıkları açkılamalarla Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini bildirdiler. Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz, kurultay isteyen ulusalcı isimlerden Ankara Milletvekili Emine ülker Tarhan’ı eleştirerek, “CHP ile ilgili sol duyarlılık çağrısı yapan bu arkadaşlarımızın öncelikle kendilerini sol siyasal çizgiye taşımalarını bekleriz. Halka ve değerlerine yabancı, elitist siyaset biçimi ile sol olunamaz” görüşünü dile getirdi.

‘Riskin bedeli kurultay’

Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını “hezimet” olarak nitelendiren ve “liderlik yarışı”na gireceği mesajı veren CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, sert eleştiriler yönelterek muhaliflerin imza toplamasını beklemeden “olağanüstü kurultayı toplaması” çağrısında bulundu.

Önce Twitter mesajıyla seçim sonuçlarına tepki veren Muharrem İnce, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla CHP yönetimine karşı muhalefet bayrağını açtı. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday olarak belirlenme yöntemi ve sürecini eleştiren İnce, “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 130 milletvekilinden, 81 il başkanından, 60 parti meclisi üyesinden hiçbiri sayın adayı önermemiştir” diye konuştu. 3 grup başkanvekili olarak İhsanoğlu’nun adaylığını televizyondan öğrendiklerini anlatan İnce, “Birinci turda bir çatı aday göstermek, matematik bilimine ters düşmektir. Bu kadarcık küçük bir matematik bilgisinin olmamasını doğrusu yadırgıyorum. Daha birinci turda çatı adayla gitmek, katılımın düşeceğini öngörememek, siyaseten cahilliktir. Aday kiminle belirlendi? Bunu öğrenmek benim de, kamuoyunun da, CHP’lilerin de hakkıdır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun İhsanoğlu’nun adaylığı için yaptığı “Siyasi risk alıyorum” açıklamasına da “siyasi riskin bedeli kurultaydır” yanıtını verdi.

Ağabeyime sesleniyorum

Kılıçdaroğlu’nun “İmzayı bulsunlar kurultayı olağanüstü toplasınlar” açıklamalarına da İnce, delegelerin yarıdan bir fazlasının olağanüstü kurultay için imza vermesi halinde, bu durumun Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının “düşeceği” anlamına geleceğini ileri sürdü. İnce, “Ben sadece Sayın Genel Başkanıma değil, yıllardır tanıştığımız bir dostumuza, bir ağabeyime sesleniyorum; eğer yarıdan bir fazla imza toplandığı zaman seçimli kurultay için, orada kalmanıza gerek yok. Bu sizi yorar, hırpalar Sayın Genel Başkanım. Ben ağabeyimin, Sayın Genel Başkanımın bu duruma düşmesini istemem. O zaman hemen istifa etmeniz gerekir” dedi.

Toplantıyı tek başına yapmasına karşın İnce, “Benimle birlikte bugün bu salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci, yenilikçi ruhu, İsmet İnönü’nün kararlı, namuslu cesareti, Bülent Ecevit’in dürüstlüğü, demokratik solculuğu, Erdal İnönü’nün mütevazı, beyefendi kişiliği, sosyal demokratlığı, kapatılan, mallarına el konan CHP’yi yeniden açan ve ayağa kaldıran Deniz Baykal var” ifadelerini kullandı. İnce, olağanüstü kurultayın toplanması halinde Kılıçdaroğlu’na rakip olup olmayacağı sorusu üzerine de, bu konudaki kararı delegelerin vereceğini belirtti. İnce, Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplayacağı izlenimi edindiğini söyledi. İnce, grup başkanvekilliğinden istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise kendisinin makam mevki peşinde olmadığını “kimsenin uyarısına gerek kalmadan”da siyasi nezaket ve etiğin gereğini yapacağını ifade etti. İnce, hiç kimsenin ya da bir kanadın sözcüsü, temsilcisi olmadığını vurgulayarak “Ben kanatçı falan değilim, tavuk ürünleri satmıyoruz. Ben CHP’liyim” dedi.