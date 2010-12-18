-CHP'DE KURULTAY GÜNÜ ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu'nda delegeler, partililer ve davetliler yerlerini almaya başladı. İlk kez bir siyasi parti kurultayının yapıldığı salon düzenlenirken, mavi, beyaz ve kırmızı renkler kullanıldı. Salonda konuşmaların yapılacağı platformun üst bölümüne Atatürk, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri ile Türk Bayrağı ve CHP'nin amblemi altı oklu bayrak asıldı. Platformun iki yanına dev ekranlar yerleştirildi. Salonda tribünler delegeler ve partililer, salonun iç bölümü ise onur konukları ve gazeteciler için hazırlandı. Yaklaşık bin kadar gazetecinin görev yaptığı kurultaya, 13 bin kişinin katılması bekleniyor. Kurultay salonun içinde ''Az kaldı şafak sökecek, halk iktidara gelecek'', ''CHP geliyor iktidara, güvenle bak iktidara'', ''Umudun adı Kemal'', ''Yandaşa değil yurttaşa hizmete geliyoruz'' gibi iktidar vurgusu taşıyan çok sayıda pankart asıldı. Salondaki tüm koltuklara CHP bayrakları bırakıldı. 10. Yıl Marşı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun stüdyoya girerek eşlik ettiği, kurultay öncesi yeniden düzenlenen yerel seçimlerde ve 12 Eylül referandum kampanyasında kullanılan şarkı ile Edip Akbayram, Kazım Koyuncu gibi sanatçıların şarkılarına eşlik eden partililer, ''Başbakan Kemal'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganları atıyor. Ankara Spor Salonu'nun dışı ve fuayesi de içerisi kadar hareketli. Dışarıda çok sayıda seyyar satıcı, yiyecek, içecek ve parti amblemli şapka, rozet, atkı satarken, salonun fuayesinde de katılımcılara sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılıyor. Tribünlerde, Zonguldak'tan gelen bir grup maden işçisi de başlarındaki baretleriyle dikkati çekti. Kurultayın saat 11.30'da divan başkanlığının oluşturulmasıyla çalışmalarına başlaması öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağı kurultayda 80 kişilik Parti Meclisi için seçim yapılacak. Seçimlere Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı blok listeyle gidilmesi bekleniyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'na destek veren ve kendilerini ''Karanfilli kadınlar'' olarak isimlendiren bir grup da salon girişinde çiçek dağıtıyor.