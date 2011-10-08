-CHP'de kurultay ertelenebilir ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - CHP'nin Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihad Matkap, ekim ayının üçüncü haftasında toplanacak Parti Meclisi (PM) ve MYK'da hem tüzük hem de olağan kurultay tarihini, erteleme önerilerini değerlendireceklerini, 5-6 aylık bir erteleme olabileceğini belirtti. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Matkap'ın, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, hedeflerinin yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak, genel seçimlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapmak olduğunu söylediği ifade edildi. Ekim ayının üçüncü haftasında Parti Meclisinin (PM) toplanacağını bildiren Matkap, PM'de ve MYK'da hem tüzük hem de olağan kurultay tarihini erteleme önerilerini değerlendireceklerini, 5-6 aylık bir erteleme olabileceğini kaydetti. Önceki PM ve MYK toplantılarında ''tüzük kurultayı yapalım mı? Tüzük kurultayından sonra acaba bir olağan kurultaya gidelim mi? Olağan kurultayı bir dönem uzatalım mı?'' diye görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Matkap, kendisinin tüzük kurultayının asgari bir dönem ertelenmesinden yana olduğunu belirtti. Matkap, şunları kaydetti: ''Şu nedenle yanayım. Eğer 2012'nin ilkbaharında kurultayımızı yaparsak bundan sonraki kurultayı 2014'ün mayısında, nisanında yapmalıyız. O dönem yerel seçim dönemi. Eğer 1 yıl uzatırsak, o hakkımız var, bu da 2015'in mayısına uzar, o dönem de genel seçim dönemi. Bu nedenle mantıksal olarak bir 5-6 ay geciktirmek doğru. Yalnızca bu nedenle söylüyorum. Yoksa biz her şeye hazırlıklıyız. Bazı arkadaşlarımız da 'iki kurultaya gerek yok, ikisini birleştirelim, 4-5 günlük bir kurultay yapalım' diyorlar. Bunu tartışıyoruz kendi aramızda. Eğilimler giderek, 4-5 aylık bir erteleme düşüncesine kayıyor ve iki kurultayın birleşmesi eğilimi giderek de güçleniyor. Sanıyorum ekimin 3. haftasında PM'yi toplayacağız. Bu arada kimi yerlerde örgüt yenileme talepleri var, bundan da etkilenmedik değil. PM'de ve MYK'da bu konuyu tartışacağız. Bir an önce kurultay takvimini hayata geçirmek gibi bir eğilimi oluşuyor. Burada bir sıkıntı yok. Tabii PM kararı olmadan söylemek bir şey mümkün değil.''