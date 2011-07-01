CHP'de kurultay çağrısına Akdeniz'den ret!

T24 - CHP’de Deniz Baykal ve Önder Sav’ın olağanüstü kurultay çağrısına karşı ’Akdeniz Deklarasyonu’ yayımlandı. Antalya ile birlikte Isparta ve Burdur delegeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek imzalarını, parti genel merkezine ulaştırdı. Bölgenin 40 kurultay delegesi içinden 25 isim, olağanüstü kurultay için imza vermeyeceğini ilan etti.



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, memleketinde olağanüstü kurultay için 7 imza bulabildi. Antalya’da 24 kurultay delegesinden 12’si Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na destek ilan eden deklarasyon metnini imzaladı. 5 isim ise ne Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na destek metnini imzaladı ne de kurultay toplanması için açılan föye imza attı. Antalya’dan yayımlanan deklarasyonda, 12 Haziran seçimlerinde CHP’nin son 20 yılın en yüksek oy oranına ulaştığı belirtildi. Metinde eski Genel Başkan Baykal’ı hedef alan açıklamalar da yer aldı.



Antalya’da CHP’nin kurultay delegelerinin yüzde 50’sinin desteğini alan deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:



"Son 20 yılda alınmış olan en yüksek oy oranını başarısızlık olarak gören, parti içi muhalefet anlayışıyla hareket edenler şunu bilmelidir ki, bizler bu deklarasyon metnini imzalayan Antalya’nın kurultay delegeleri olarak sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve yeni CHP anlayışı ile çıktığı başarı yolunda eksilmez bir inançla koşmaya devam edeceğiz. Yeni CHP hareketini benliklerinde hisseden bizler, partimiz açısından tarihi bir eşik olan genel seçim sonrası başlatılan yıpratma çalışmalarına karşı Antalya’dan sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun yanında olacağımızın bilinmesini bilgilerinize sunarız."



Isparta ise 10 kurultay delegesi arasından tek fire verdi. Isparta’da sadece bir isim Baykal ve Sav’ın çağrısına destek verdi. İl Başkanı Yusuf Erdoğan’ın da aralarında olduğu CHP’nin Isparta kurultay delegeleri yayımladıkları deklarasyonda, CHP’nin 12 Haziran’da oylarının gözle görülür şekilde arttığını bildirdi. Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’a teslim edilen deklarasyon metninde, CHP’nin yakaladığı başarıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun katkısı ve mücadelesinin tartışılmaz olduğu savunulurken yine Baykal ve Sav’ı hedef alan açıklamalara yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yıllardır partiyi yöneten yöneticilerimiz, parti içi tartışma yerine kamuoyu önünde bu süreci tartışmaya başlamıştır. Bu yaşanan olayı kabul etmemiz mümkün değildir. Seçimden sonra sıralamaya giremeyen milletvekili, seçilemeyen milletvekili, dün partiyi nereye taşıdıklarına bakmayanların bugün imza toplayarak olağanüstü kongre istemlerine anlam verimiyoruz. Tasvip etmiyor, destek vermiyoruz."



Burdur’da ise 6 kurultay delegesinden 4’ü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu bildirdi. Burdur delegeleri Genel Merkeze ulaştırdıkları imza metninde, "Önümüzdeki siyasi süreçte partimizi yerel seçimlerde iktidar yapmanın koşullarını





