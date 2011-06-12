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Politika

CHP'DE KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 19:59

-CHP'DE KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını takip için koordinasyon merkezi kuruldu. Genel merkezde, Yüksek Seçim Kurulundan gelen sonuçları takip etmek ve örgütlerden gelen sonuçlarla karşılaştırmak amacıyla ''Seçim Koordinasyon Merkezi'' oluşturuldu. Ayrıca seçime ilişkin şikayetleri değerlendirmek üzere de hukukçulardan oluşan bir komisyon kuruldu. Binanın ikinci katında basın mensuplarının çalışması için özel bir alan oluşturuldu. Bu alana masalar, internet bağlantısı ve telefonlar ile gazetecilerin yayınları izlemesi için ekranlar konuldu. Genel merkez binasının dışı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı afişler ve parti bayraklarıyla süslendi. Bina içine ve bahçesine dev ekranlar yerleştirildi. Genel merkez girişine açıklamalar için kürsü konuldu. Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun sandıkların açılmasından sonra akşam saatlerinde genel merkeze gelmesi bekleniyor.

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