CHP'de kavga sonrası meclis üyesi ve eski sayman ihraç edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi\'nde CHP\'nin delege seçimlerinde kavgaya karışan meclis üyesi ve eski il saymanı, İl Disiplin Kurulu\'nun aldığı kararla partiden süresiz ihraç edildi.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı tarafından geçen eylül ayında Gerzele Mahallesi\'nde yapılan delege seçimlerinde yaşanan kavgada partili iki kişi yaralanmış, kavgaya karışan CHP Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Özkan Arslan ve geçen dönem CHP Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu yönetiminde il saymanı olan Bilal Duran, ilçe başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk edilmişti. Arslan ve Duran, Disiplin Kurulu\'nun aldığı karar gereği süresiz olarak partiden ihraç edildi. Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Özkan Arslan\'ın, Pamukkale Belediyesi\'nde meclis çalışmalarına bağımsız olarak katılacağı öğrenildi. Öte yandan, CHP\'den ihraç istemi ile disipline sevk edilen 3 isimden biri olan Ahmet Çağın\'ın ise disiplin kararı öncesi partisinden istifa ettiği ifade edildi.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar, ihraç kararının İl Disiplin Kurulu tarafından verildiğini ve saygı duyulması gerektiğini belirterek, \"Gerzele Mahallesi\'nde yaşanan delege seçimlerindeki kavga sonrası, Merkezefendi İlçesi\'nden gelen talep doğrultusunda, disiplin kurulunun verdiği karardır. Karara saygı duymak gerekir\" dedi.

Meclis Üyesi Özkan Aslan, ihraç edilmesinin ardından tepkisini Facebook hesabından, \"Sabrımı sınamayın. Yine de sevgiler\" yazarak gösterdi.



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