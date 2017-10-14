T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'de kavga sonrası meclis üyesi ve eski sayman ihraç edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi'nde CHP'nin delege seçimlerinde kavgaya karışan meclis üyesi ve eski il saymanı, İl Disiplin Kurulu'nun aldığı kararla partiden süresiz ihraç edildi

14 Ekim 2017 18:02

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi\'nde CHP\'nin delege seçimlerinde kavgaya karışan meclis üyesi ve eski il saymanı, İl Disiplin Kurulu\'nun aldığı kararla partiden süresiz ihraç edildi.
CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı tarafından geçen eylül ayında Gerzele Mahallesi\'nde yapılan delege seçimlerinde yaşanan kavgada partili iki kişi yaralanmış, kavgaya karışan CHP Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Özkan Arslan ve geçen dönem CHP Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu yönetiminde il saymanı olan Bilal Duran, ilçe başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk edilmişti. Arslan ve Duran, Disiplin Kurulu\'nun aldığı karar gereği süresiz olarak partiden ihraç edildi. Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Özkan Arslan\'ın, Pamukkale Belediyesi\'nde meclis çalışmalarına bağımsız olarak katılacağı öğrenildi. Öte yandan, CHP\'den ihraç istemi ile disipline sevk edilen 3 isimden biri olan Ahmet Çağın\'ın ise disiplin kararı öncesi partisinden istifa ettiği ifade edildi.
CHP İl Başkanı Teoman Sancar, ihraç kararının İl Disiplin Kurulu tarafından verildiğini ve saygı duyulması gerektiğini belirterek, \"Gerzele Mahallesi\'nde yaşanan delege seçimlerindeki kavga sonrası, Merkezefendi İlçesi\'nden gelen talep doğrultusunda, disiplin kurulunun verdiği karardır. Karara saygı duymak gerekir\" dedi.
Meclis Üyesi Özkan Aslan, ihraç edilmesinin ardından tepkisini Facebook hesabından, \"Sabrımı sınamayın. Yine de sevgiler\" yazarak gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ MerkezefendiGerzele Mahallesi CHPDisiplin KuruluCHP MerkezefendiBaşkanlığıGerzele MahallesiCHP Pamukkale Belediye MeclisArslanCHP DenizliBaşkanı NuriBilal DuranDuran Disiplin KuruluPamukkale Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24