CHP’deki yeni oluşum olağanüstü kurultaya mı hazırlanıyor?

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine karşı birçok koldan hareketlilikler dikkat çekiyor. İstanbul merkezli Kadro-Ortak Akıl Hareketi, Cizre ve Diyarbakır’ın içinde bulunduğu 12 ilde partililerle buluşurken Kürt sorunundan yeni anayasaya kadar birçok konuyu tartışıyor. CHP’de eski milletvekili Şahin Mengü ve bir grup eski milletvekilinin önümüzdeki günlerde "CHP'de seçimli olağanüstü kurultay" yapılması talebini de içeren bir bildiri yayımlayacağı belirtiliyor. Yalova Milletvekili Muharrem İnce eleştirilerini sürdürürken, Fikri Sağlar’ın da genel başkanlık için adı geçiyor.

‘Kadro’ hareketinde yer alan isimlerden 24. Dönem Milletvekili Atilla Kart, bu oluşumda ‘karizmatik’ olarak tanımlanan kimsenin olmadığına dikkat çekiyor ve “Bizim liderimiz yok. Bu, parti teşkilatının, örgütünün hareketi” diyor. Hareket, anayasal kurumları yeniden inşa etmeyi, toplumsal barışın sağlanması için yeni anayasal taslağı hazırlıyor.

Atilla Kart: Türkiye

avucumuzun içinden kayıyor

‘Kadro’ hareketinden Konya eski milletvekili Atilla Kart, T24’e “Türkiye avucumuzdan kayıyor, toplumsal barışımız ve ülke bütünlüğümüz tehdit altında” derken “bu sorunların CHP’nin mevcut yönetimi ve bu yönetim anlayışıyla çözülemeyeceğine” dikkat çekiyor. Kadro hareketinin Kürt sorununun çözümü konusunda çok iddialı olduklarını da belirten Kart, “Hem Batı’da Kürtlerin tedirginliğini giderecek hem de Doğu ve Güneydoğu’daki insanlarımızın aidiyet ve mensubiyet duygusunu güçlendirecek bir anayasal taslak çalışması içindeyiz” dedi. Türkiye’de öncelikle anayasal kurumların yeniden inşa edilmesi gerektiğini anlatan Kart, toplumsal bir talebe dönüşmeyen bir hareketin başarılı olamayacağını bu nedenle bir gurup eski vekille yapılacak olağanüstü genel başkan seçimli kurultay çağrılarının sonuç getirmeyeceğini belirtti.

“CHP maalesef güven vermiyor”

Atilla Kart, CHP yönetiminin söylemleriyle uygulamaları arasında yaşadığı çelişkiler nedeniyle topluma umut ve güven veremediğine dikkat çekiyor. Kart, TÜRGEV, dokunulmazlıklar, Cumhurbaşkanlığı aday seçimi gibi birçok konuyu yönetim anlayışındaki savrulma olarak nitelendiriyor.