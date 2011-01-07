CHP'de kadın sorunları erkeklere emanet

T24 - Türkiye'de yaşanan kadın-erkek eşitsizliğini çözmeye yönelik CHP'de başlatılan çalışma Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan başkanlığında Prof. Binnaz Toprak, KAGİDER eski Başkanı Gülseren Onanç ve Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sema Kendirci gibi, alanlarına son derecede hakim 4 kadına teslim edilmiş bulunuyor. Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer, "Ana muhalefet partisinin yeni aktif kadınlarının başarısı, ne kadar çok erkeği yanlarına çekebilmelerine bağlı. Haydi erkekler, kadın-erkek eşitliği için görev başına" diyerek bu sorunun çözümüne erkekleri de davet etti.

Meral Tamer'in Milliyet gazetesinde "Yeni CHP, kadın sorunları için “Erkekler olmadan asla” diyor" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2011) yazısı şöyle:



Yeni CHP, kadın sorunları için “Erkekler olmadan asla” diyor

Önceki günkü yazımda yeni CHP yönetiminin kadın politikalarının anlatılacağı toplantıya gideceğimi belirtmiştim. Aynı akşam Türkiye Bilişim Vakfı’nın 15. kuruluş yıldönümünün kutlandığı, Cem Yılmaz’lı kahkaha dolu gecede yanıma gelen kadınların çoğu, CHP’nin toplantısının iyi geçip geçmediğini sordular.

Son 2 gündür e-postama gelen mesajlardan da çok sayıda kadın okurumun, aynı toplantının detaylarını merak ettiğini görüyorum. Biliyorsunuz yeni CHP yönetiminin kadın politikaları, Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan başkanlığında Prof. Binnaz Toprak, KAGİDER eski Başkanı Gülseren Onanç ve Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sema Kendirci gibi, konularına son derecede hakim 4 kadına teslim edilmiş bulunuyor.



Kemal Bey-Recep Bey farkı

CHP yönetimindeki kadınların İstanbul’da ayağımıza kadar gelmeleri, biz kadın gazeteciler için de büyük yenilik. Baykal döneminde yönetimdeki değerli kadınların inisiyatif alıp da İstanbul’da bizlerle buluşmalarına izin yoktu.

Çok ERKEK bir partiydi Baykal’ın CHP’si ve o ERKEK haliyle, kadın sorunlarına çözüm getirmesinin mümkün olmadığını, CHP’nin yeni kadınlarını dinlerken idrak ettim.

4 kadın da konuşmalarının bir yerinde “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kadın-erkek eşitliğine inanıyor; bunu Kurultay’da da dile getirdi,” dediler. Belli ki Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerinde samimi bulmuşlar ve etkilenmişler. Yıllar öncesinden tanıdığım Kemal Bey’in kadın-erkek eşitliğine yürekten inandığını ben de biliyorum. Telefon görüşmelerimizde her yeri geldiğinde kadın-erkek eşitliği yolunda mesafe alınmadan, Türkiye’nin bir yerlere varamayacağını ifade etmiştir.

Onanç’ın CHP’de siyaset yapma kararında da, Başbakan Erdoğan’ın 80’i aşkın kadın STK başkanını, Dolmabahçe’deki Başbakanlık çalışma ofisine davet ettiği toplantıda “Ben kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum. Zaten kadınla erkek eşit yaratılmamışlardır” demesi etkili olmamış mıydı?



Erkekler olmadan asla...

Bilgehan, “Kadın hakları sadece kadınları ilgilendiren bir sorun değil; bir erkek sorunu aslında. Erkeklerin de bu yükün bir bölümünü paylaşmaları gerekiyor. Bu yüzden mutlaka erkeklerle birlikte çalışacağız. Mesela bu yolda bizimle birlikte çalışacak erkeklerden biri, kadınlar lehine karar veren bir hâkim” dedi.

Kendirci de “erkekler olmadan asla” görüşünde: “Şiddetten kurtulmak kadının meselesiymiş gibi görünüyor. Niye bizim meselemiz olsun? Erkeklerin de meselesi; hatta asıl erkeklerin meselesi!”

AKP döneminde çıkartılan yasaların çoğunun, “Kadınları evlerine döndürmek üzerine” olduğuna işaret eden Kendirci, “3 çocuk doğur dediğinizde, kreşleri de kaldırdınız mı, kadın nasıl iş hayatına katılsın?” diye soruyor ve ekliyor: “Bu durum, devletin kadına yönelik uyguladığı bir şiddettir! Bizim sakat demokrasimizde kadınların hakları, farkına varılmadan ellerinden gidiyor.”

Anlayacağınız gerek kadının işgücüne daha fazla katılması, gerekse daha az şiddet görmesi için esaslı bir zihniyet değişikliğine gerek var. Ana muhalefet partisinin yeni aktif kadınlarının başarısı, ne kadar çok erkeği yanlarına çekebilmelerine bağlı.



Haydi erkekler, kadın-erkek eşitliği için görev başına!

