CHP'de İzmir için Aziz Kocaoğlu ihtimali sürüyor mu?

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, CHP'nin bıraktığını açıklamasına rağmen 31 Mart'taki yerel seçimler için mevcut Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday gösterebileceğini iddia etti.

Kocaoğlu’nun yıllar sonra başkanlığı bırakmasının ardından İzmir’deki ilçe başkanlarının neredeyse tamamının gözünü ‘o koltuğa diktiğini’ söyleyen Çekirge, "Hepsi de kendisinde bir 'hak' görüyor. Yani tam olarak tarif edersem şöyle: Her biri ayrı ayrı 'Benim neyim eksik' diyecek. Hele ki bir de bir ilçenin belediye başkanı aday gösterilirse... Çarşı tam karışacak" dedi.

Yıllardır izmir'de ilçe başkanlığı yapan birinin kendisine söylediği, “Eğer bu şekilde giderse çok sıkıntı olur. Yani bir ilçe belediye başkanı aday yapılırsa diğerleri çok bozulur. Dahası Aziz Bey’in onaylamadığı bir isim olursa o daha da sıkıntı yaratır. Bana göre en iyisi Aziz Bey son bir kez abilik yapsın. Belediye başkanı olsun ama abilik yapsın...” sözlerine de köşesinde yer veren Çekirge, "Bütün bu sözler, kulisler bana, 'Aziz Kocaoğlu hâlâ ihtimaldir' diyor. Göreceğiz..." yorumunda bulundu.

*Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısının tamamına buradan okuyabilirsiniz.