CHP'de İzmir çatlağı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kocaoğlu, CHP'ye zarar vermekle suçladığı İl Başkanı Karataş için, "Yeni kamplaşmalara yol açan böyle bir il başkanıyla, CHP yerel seçimlerden nasıl zaferle çıkabilir?" dedi.



CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın basın toplantısı yapacağı salona kendisini almak istemeyen CHP İl Başkanı Kemal Karataş'ı sert sözlerle eleştirdi.

Kocaoğlu, "Partideki birlik ve beraberliği pekiştireceği yerde, yeni kamplaşmalara yol açan böyle bir il başkanıyla, CHP'nin, yerel seçimlerden nasıl zaferle çıkabileceği sorusunu, kamuoyunun ve partimin yetkili organlarının takdirine sunuyorum" dedi.

Daha önce, ikili arasında Büyükşehir Belediyesi Meclisi komisyon seçimlerinde yumruklaşmaya vardığı belirtilen kavga çıkmış, Kocaoğlu'nun Karataş'a küfrettiği ileri sürülmüştü. Kocaoğlu, ancak, Mehmet Sevigen'in araya girmesiyle toplantı masasındaki yerini alabilmişti. Karataş, Kocaoğlu'nun konuyla ilgisine tepkisini, "Aziz bey, sinirlendiği zaman küfür ediyor. Bu durumdan partim adına büyük üzüntü duyuyorum" sözleriyle yorumlamıştı.



Sistemli yıpratma



Kocaoğlu, Karataş'a dün yazılı açıklamayla şöyle yanıt verdi: "Bir il yönetimi, güvenlikçi dikerek, bir belediye başkanının parti genel başkanının toplantısına girmesini engelleyemez. Parti örgütü, sadece il başkanından ibaret değildir.



Kişisel hırs ve ihtiraslarını her şeyin üzerinde tutan ve bu nedenle örgütü kucaklamaktan çok uzak olan insanların, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı'nı sistemli bir şekilde yıpratmaya çalışmak istemesi, bütün bunların, tüm siyasi ve ahlaki değerler ve CHP'nin teamülleri göz ardı edilerek bir kural tanımazlık içerisinde yapılması, son derece üzücüdür."



Kocaoğlu, Karataş'ın ismini kullanmadığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "'İl başkanı, Saat Kulesi ile Hükümet Konağı'nın yer değiştirilmesi ve Yeşildere'de gondol seferlerinin başlatılması' gibi herkesin tebessümle karşıladığı, ayakları yere basmayan, 'Zihni Sinir projelere' bile taş çıkartacak hayallerle, CHP'nin itibarını zedelememelidir... İzmirlilerden ciddi bir destek gören Başkan, ne yazık ki, kendi partisinin il yönetiminin 'ben merkezli' yapısı tarafından yıpratılmaya çalışılmıştır."



Kocaoğlu, "CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısına zarar vermektedir. Parti örgütünü sadece 'il başkanı ve geleceğe dair ikbal beklentisi içindeki çevreler' olarak algılayanlar, seçimlerde, çalışacak yurtsever bulamayacaklardır" ifadesini kullandı.



Dikili CHP’de deprem



Bu arada İzmir'in Dikili ilçesi CHP örgütünden 350 kişi, SHP'li Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yerel seçimlerde CHP'den aday gösterileceği gerekçesiyle istifa etti. CHP Dikili İlçe Başkanı Veli Karaman, "Örgüt Özgüven'i istemiyor" dedi. Karaman ve yönetim kurulunun da istifa etmeye hazırlandığı öğrenildi.