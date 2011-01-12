-CHP'DE İSTİFA ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - CHP'nin 43 il başkanı, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Alınan bilgiye göre, CHP'de 43 il başkanı, 76 ilçe başkanı ve 2 belde başkanı 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde, partilerinden milletvekili aday adayı olmak için partideki görevlerinden ayrıldı. İl, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplam istifa sayısı 208 olarak gerçekleşti. CHP Merkez Yönetim Kurulu, bir süre önce seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yöneticilerine, 10 Ocak tarihine kadar istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı almıştı.