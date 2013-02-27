CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayı için yeni isim

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığının konuşulduğu belirtilmesi üzerine İnce, "Talebim yok, görev verilirse yaparım. İddialı adamımdır, girdiğimde kazanırım." dedi.

Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için isminin geçtiği hatırlatılması üzerine "Benim böyle bir talebim yok. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sadece belediye hizmetlerini yarıştığı bir adaylık olamayacak bir siyasi yarış olacak. Siyasette kırılma noktası olacak. AKP'nin burnu sürtülecek, onu hizaya getirecek, yenilgiye uğratacak bir yarış olacak. Ben böyle bir yarışta, tabandan destek görürsem neden olmasın? Ama bunu sağlamak için, partinin İstanbul'da 200 bin üyesi var, üyeler ile ön seçim yapmaktır. Bütün üyeleri harekete geçirmektir. Bu denirse, örgüt harekete geçer, İstanbul'u alırız. Zamanı gelirse konuşurum. Talebim yok, görev verilirse yaparım. İddialı adamımdır, girdiğimde kazanırım. dedi.