CHP'de ilk hedef İstanbul

Yerel seçimlere iddialı hazırlanan CHP yönetimi, gözünü İstanbul’a dikti. 1994 yerel seçimlerinden bu yana milli görüş çizgisinin yönetiminde olan İstanbul’u geri almak için tüm gücüyle çalışan İstanbul örgütüne genel merkez de tam destek veriyor.



CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ise isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı. Adaylıklar için İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun isimleri üzerinde durulurken, parti örgütlerinin de bu isimlere sıcak baktığı ifade ediliyor. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen de, İstanbul’u mutlaka kazanacaklarını söylerken, bu konuda parti olarak en ufak bir tereddütlerinin bulunmadığını söyledi.

CHP’de, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil başkanlığında oluşturulan yerel seçim komisyonu çalışmalarını hızlandırdı. Yerel seçimlerde izlenecek strateji, aday belirleme ve propaganda konusunda sık sık toplantılar düzenleyen komisyon çalışmalarını önümüzdeki günlerde sıklaştıracak.





Adaylar netleşiyor



Yerel seçimlerde İstanbul ilçelerinde gösterilecek adayların hemen hemen belli olduğunu ifade eden Sevigen, aday seçimi konusunda çok titiz davrandıklarını söyledi. Özellikle büyükşehir adaylığı için öne çıkan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerin önemli olduğunu belirten Sevigen, İstanbul, Ankara ve İzmir’de son kararı Genel Başkan Deniz Baykal’ın vereceğine dikkat çekti.



Şişli'yi de alacağız



Şişli Belediyesi için de emin konuşan Sevigen, şunları söyledi:

“Şişli’de bir problem yok. Şişli’de biz adayımızı çıkarıp seçimi alacağız. Kimse kendisini partilerden üstün görmesin. En büyük partidir. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy gibi önemli semtlerde seçimi alacağız. Yerel seçimlerden sonra İstanbul’da gerçek bir sosyal demokrat belediye yönetimi hakim olacak.ö

Öte yandan Şişli için önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve Anavatan’dan CHP’ye katılma kararı veren sanatçı Ediz Hun’un isimleri öne çıksa da, burada sürpriz bir isim olabileceği konuşuluyor.



Demirel, Bursa'yı istiyor



CHP’nin kalesi olan İzmir’de mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’nun adaylığını yeniden garantilediği konuşuluyor. Kocaoğlu bayram öncesi parti genel merkezine gelerek CHP Lideri Baykal ve parti yöneticileri ile görüşmeler yapmıştı. Kocaoğlu’nun bu ziyaretinde adaylığını garantilediği ifade edildi.

Öte yandan, CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için nabız yokladığı ifade edildi. Demirel’in, Bursa’daki sivil toplum örgütleriyle olan yakın ilişkileri ve Bursalılar tarafından sevilen bir isim olması kendisini öne çıkarıyor. Demirel’in de adaylığa sıcak baktığı ve “Partim görev verirse görevden kaçmamö dediği ifade ediliyor. Kendisini Ankara için hazırlayan ancak yönetimin Gaziantep için düşündüğü Devlet eski Bakanlarından Mustafa Yılmaz da çalışmalarını sürdürüyor. Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye adaylığı için çalışmalarını sürdürüyor. Yılmaz’ın Gaziantep’ten adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.



Kocaeli'de Sirmen tamam



CHP’nin 32’nci Olağan Kurultayı öncesinde Kocaeli İl Başkanlığı’na seçilen Sefa Sirmen de tüm çalışmalarını yerel seçimlere odakladı. Parti yönetimi ve örgütlerinin tam desteğini alan Sirmen, Kocaeli’de seçimlere iddialı hazırlanıyor. Yapılan anketler Sirmen’in aday olması durumunda CHP’nin bir dönem aradan sonra Kocaeli’ni yeniden kazanacağını gösteriyor. Mersin’in başarılı belediye başkanı Macit Özcan’ın da yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özcan’ın, son birkaç aydır sık sık genel merkez ziyareti yapması ve parti yöneticileri ile görüşme adaylığının kesinleştiğine işaret olarak yorumlanıyor.



Ankara belirsiz



CHP’nin son üç dönemdir seçim kazanamadığı Ankara’da ise henüz aday netleşmedi. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin Ankara adaylığı gündeme gelse de parti yönetimi bu konuda titiz davranıyor. 2004 yerel seçimlerinde aday gösterilen Yılmaz Ateş’in tekrar aday olmayacağı ifade edilirken, SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın da CHP gündeminde olmadığına vurgu yapılıyor. Bu anlamda, Karayalçın’ın isminin sık sık CHP ile anılması da parti yönetiminde rahatsızlık yarattı. Parti kurmayları, iddia edildiği gibi Karayalçın’a CHP olarak herhangi bir teklif götürülmediğinde ısrar ediyor.



Baykal’ın memleketi Antalya’da CHP’nin geri almak istediği iller arasında. CHP, önceki yerel seçimlerde kaybettiği kalelerini 2009 Mart’ında yapılacak seçimlerde yeniden almanın hesaplarını yaparken, Trabzon, Mersin, Artvin ve Edirne’yi ise korumanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle Trabzon’un sevilen ismi CHP’li Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu’nun yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Ordu ve Eskişehir’in başarılı DSP’li belediye başkanlarına teklif götüren ancak red cevabı alan CHP yönetiminin bu illerde nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.







