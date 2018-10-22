CHP'de ilçe belediyeleri için süreç devam ediyor; adaylar ön seçim vurgusu yapıyor

CHP’de adaylık süreci bir hafta uzatılırken ilçe belediye başkanlıkları için aday adaylarının başvuruları sürüyor. Adayların söylemlerinde ön seçim vurgusu öne çıkıyor.

Balıkesir’de eski milletvekili Mehmet Tüm Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklarken kulislerde CHP milletvekili Ahmet Akın’ın ismi de konuşuluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP’de Kadıköy Belediye Başkanlığı için eski başkan yardımcılarından Mustafa Demircan ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Necati Ekşi aday adaylıklarını açıkladı. Bakırköy için İBB Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, Beşiktaş için İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, aday adaylığı için başvurdu. Adalar’da avukat Fırat Durak ve mimar Uluç Yurtduru, Kartal için Yüksek Mimar Oğuz Aykan ve Harun Özdemir, Avcılar için Erdal Kaya, Pendik için Kemal Ercan, Tuzla için de Bülent Akköse adayadaylığını açıkladı. Silivri’de mevcut belediye başkanı Özcan Işıklar adaylık için başvurdu. CHP Sarıyer Önseçim Platformu da önseçim yapılması için talepte bulundu. Tüm adaylığını açıkladı.

CHP 25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Tek şartının “ön seçim” olduğunu vurgulayan CHP’li Tüm, Türkiye’nin sosyal demokrat belediyeciliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Partinin başkan adaylarını örgüt ile birlikte belirlemesi gerektiğini söyleyen Tüm,“ CHP , en iyi belediye başkan adayı ve meclis üyelerini belirleme birikimine ve tecrübesine sahiptir. Örgüte ve tabana güven başarının önkoşuludur. Önseçimle birinci sıradan seçilerek milletvekili oldum. Yine ön seçimle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum”dedi.

Tire’ye genç mühendis

İzmir Tire’de İnşaat Mühendisi Burak Alp Ersen CHP ’den aday adaylığını açıkladı. 6 kişilik profesyonel bir ekiple her köye ve merkez mahallere giderek sorunları analiz etiklerini söyleyen Ersen,“ Görev verildiğinde ve seçildiğimizde sorunları bilerek işe başlamayı istiyoruz. Genel Başkanın söylediği ‘Halkın Belediyeciliği’ ilkelerini gerçekleştirebilmek için çabalıyoruz”ifadelerini kullandı.

Öğretmen aday adayı

Sosyalist kimliği ile bilinen emekli öğretmen Haydar Pınarbaşı da Aydın Didim’de CHP’den belediye başkanlığı için aday adaylığına başvurdu. Pınarbaşı yaptığı açıklamada,“ Bir tercihte bulunarak zor bir süreçte sorumluluk almak üzere yola çıktık.İçinde yaşadığımız ortam bunu zorunlu kılıyor. Çünkü halkın tercihlerinin yok sayıldığı bir siyasal iklim oluşturuldu. Bu süreçte demokrasi mücadelesi kaçınılmazdır”dedi.