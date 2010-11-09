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Politika

CHP'DE İL BAŞKANLARI TOPLANTISI BAŞLADI ANKARA (A.A)

09 Kasım 2010 19:19

-CHP'DE İL BAŞKANLARI TOPLANTISI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda, CHP'de son günlerde yaşanan gelişmeler ve yeni tüzük gereği yapılan yönetim değişikliği ele alınacak. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Bilkent Otel'de düzenlenen yemeğe katılacak. Bu arada çeşitli yörelere ait yerel giysili bir grup da genel merkeze gelerek, toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

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