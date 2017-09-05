"CHP’de İBB adaylığı için Ali Koç ve Ümit Boyner’in isimleri geçiyor" iddiası

2019 yerel seçimleri için harekete geçen CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığı için iş adamı Ali Koç ve eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in isimlerinin öne çıktığı iddia edildi.

Bayramdan sonra olağan kurultay sürecinin resmen başlayacağı CHP’de referandumdaki “Hayır” oylarını yerel seçimde sandığa taşımak için çalışmaların başladığı belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP, kendisine ait belediyelerden çok belediyesinin bulunmadığı illere yönelik çalışmalara hız verdi. Referandumdaki “Hayır” oylarını yerel seçimde sandığa taşımak için çalışmalar şimdiden başladı. Özellikle Ankara, İstanbul, Adana, Manisa ve Mersin gibi illerde sadece CHP’den değil, “Hayır” blokundan oy alacak adaylarla seçime gidilmesi bekleniyor.

Ankara: Mansur Yavaş’ın adaylığı konuşuyor

2014 yılındaki yerel seçimde Ankara’da Mansur Yavaş ile kaybeden CHP’nin, “Hayır” oylarının yüksek çıkmasının ardından yerel seçimde başkenti kazanmak için yeniden umutlandığı aktarılıyor. Kulis bilgisine göre, seçimin ardından CHP’den istifa etse de 2019 yerel seçimi için Ankara’da Mansur Yavaş ismi büyükşehir adaylığı için öne çıkarken; eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da adı kulislerde konuşuluyor.

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için ise TBMM Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday adaylığını resmen ilan ettiği ve şimdiden sahaya indiği ifade ediliyor. Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve İlhan Kesici ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın isimleri de adaylık için kulislerde konuşuluyor.

Koç ve Boyner’in isimleri geçiyor

CHP’den parti dışından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ise iş adamı Ali Koç ile eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in isimlerinin dillendirildiği de öğrenildi. Bir önceki yerel seçimde büyükşehir adayı olan Mustafa Sarıgül’ün ise yeniden Şişli’ye talip olduğu kulislerde konuşuluyor.

İzmir

CHP’nin kalesi İzmir’de Aziz Kocaoğlu’nun aday olması durumunda tekrar aday gösterilmesi beklenirken; aday olmaması durumunda ise Kılıçdaroğlu’nun bir kadın adayı çıkarmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ayrıca eski il başkanı Alaattin Yüksel, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isimleri de konuşuluyor.

Eskişehir

Eskişehir’de ise “Devam” kararı alması durumunda Yılmaz Büyükerşen aday gösterileceği, Büyükerşen’in aday olmaması durumunda ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın büyükşehir için yarışacağı öğrenildi.

CHP yine sağ seçmen avında

Referandumda “Hayır” oylarının daha çok çıktığı Manisa için de özel bir çalışma yürüten CHP genel başkanının bu kentte sağ seçmenden oy alacak bir adayla seçime girilmesine sıcak baktığı ve bu konuda güçlü bir aday adayını partisine transfer etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.