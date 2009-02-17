CHP'de Gürsel Tekin istifadan döndü

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in istifa ettiği yönündeki haber, televizyonlara 'son dakika' flaşıyla düştü. Birkaç dakika sonra CHP Genel Merkezi yalanladı. Hemen ardından bir açıklama yapan Tekin, "İstifa yok" dedi. Ardından CHP İstanbul troykası birlik fotoğrafı vermek için basın toplantısı düzenledi.



'Sorunu hallettik'



Yaklaşık 15 dadika içerisinde önce Tekin'in "Üzerimde baskı var" diyerek istifa ettiği ileri sürüldü. Büyükşehir Belediye Meclis üyeliklerini belirlemede 'sıkıntı' yaşandığı, bu nedenle Tekin'in istifa ettiği konuşuldu. Ancak kısa süre sonra CHP Genel Merkezi istifa haberini yalanladı. Bunun üzerine kısa bir açıklama yapan Gürsel Tekin, "İstifa yok, listelerde bir sorun vardı, hallettik" dedi.



Anlaşılan, Meclis adaylarının belirlenmesinde bir pazarlık yaşandı. Büyük olasılıkla Tekin, isteklerini kabul ettirip geri döndü. Tüm bu gelişmelerin, aday belirleme süresinin son günü, yani bugün yaşanması da dikkat çekti.



'Tek neden aday sorunu'



İlerleyen dakikalarda Gürsel Tekin yaşanan krizle ilgili son olarak şu açıklamayı yaptı:



"Bir tepkim söz konusuydu. Mustafa Özyürek ya da Mehmet Sevigen ile ilgili değildir. Partinin genel merkezi ile pazarlık halinde değilim. Ama takdir edersiniz ki ben İstanbul İl Başkanıyım, listede olmaması gereken isimler vardı. Tepkim bunaydı, yoksa kişilere herhangi bir tepkim söz konusu değildir. Hiçbir pazarlık söz konusu değil, özel ilişkiler ya da kişisel hırsımdan dolayı olmadı. Özellikle bir kısım belediye başkanlarının dayattığı isimler vardı, tepki bunaydı. Herhangi bir isim verebilecek durumda değilim.



Kılıçdaroğlu ile anlaşmazlığım olduğu iddiaları doğru değil. Kendisine Belediye Başkanlığı için ilk teklifi ben getirdim. Sayın Kılıçdaroğlu ile bir çelişki halinde olmam mümkün dedğildir. Ben İstanbul adayı olarak orta çıkmış değilim. Ben aday olduğumu zikretmiş olsaydım bunlar olabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'yla tamamen abi kardeş ilişkisi içinde çalışıyoruz. Ben medya önünde bir açıklama yapmadım. Basının önünde bir açıklama yapmadım. İki gündür genel merkezle konuşuyorum. Sonuçta bizde insanız bir patlama oldu, ancak sorunlar halledildi. İstifa ettim demedim, istifa edeceğim dedim. Ancak yazılı ya da sözlü bir istifam söz konusu değil."



Baykal ile görüştüm



Deniz Baykal ile konuyla ilgili konuştum. Ancak özel bir görüşmedir. Bu yüzden açıklama yapmak istemiyorum.



İstanbul'daki çarşaf açılımı



Gürsel Tekin, çarşaf açılımı sizce başarıya ulaştı mı sorusunu şöyle yanıtladı:



Son derece başarılı, uzun süre bizden kopuk olan sosyal demokrat çizgide olan partilerden çok ciddi katılımlar elde ettik. Toplumun çok kesiminden katılımlar oldu. Sanki CHP bugüne kadar katılımları sadece çarşafla yapmış gibi bir hava oluştu, ancak böyle değil, partiye 70 bin kişi katıldı. Sadece basında yazılıp çiziliyor, farklı düşünen insanlar elbette olacaktır. Bu konuda örgütlerimizin bir rahatsızlığı söz konusu değil.



'Sıkıntılı işler'



'Listelerle ilgili bütün pürüzler çözüldü mü?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: Tam olarak çözmek mümkün değildir. Bunlar sıkıntılı işlerdir, herkesi memnun etmek mümkün değildir.



Bu olay seçim kampanyasını etkiler mi sorusuna ise Tekin, "Hayır yolumuza devam ediyoruz, sayın Kılıçdaroğluyla günde 16 saat çalışıyoruz" dedi.



Troyka birlik fotoğrafı verdi



Yaşanan gelişmelere son noktaya koymak isteyen CHP İstanbul troykası Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve Alper Ünlü, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. İlk sözü Kemal Kılıçdaroğlu aldı.



Kılıçdaroğlu, “Ben de televizyonlardan sizinle birlikte öğrendim. Bunun üzerine Sayın Başkan’ı aradım. Biz 30 Mart’ta yeni bir sayfa açmaya çaba harcıyoruz. Son gelişmelerle ilgili Sayın Gürsel Tekin bilgi verecek” dedi ve mikrofonu Tekin’e terk etti.



30 Mart'ta yeni bir sayfa açacağız



Gürsel Tekin, “Ben tek başıma hiçim. Örgütün olmadığı yerde ben de hiçbir şeyim. Birçok partide bu tür sorunlar yaşanıyor. Bazı belediye başkan adaylarının örgütü yok sayması beni çileden çıkardı. Bazı belediye başkanları örgütlerimize baskı yaptı. Ben örgütü dikkate alırım. 30 Mart’ta yeni bir sayfa açacağız” dedi.



CHP'nin üçlü yapısı



Üçlü yapının başında 'belediye başkan adayı' olarak, yolsuzluk açıklamalarıyla öne çıkan CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 'meclis başkan vekili' olarak çarşaf açılımının mimarı sayılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 'genel sekreter' olarak ise İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü bulunuyor.







