CHP'de gündem yerel seçimler; Gürsel Tekin ile Muharrem İnce 'eş başkan' olur mu, Şişli için 'Çare Sarıgül' mü?

31 Mart 2019’da yapılacağı kesinleşen yerel seçimler için her parti yoğun bir çalışma içinde. Türkiye gündemi sürekli farklı haberlerle değişirken, partiler bu gündemlerden olabildiğince etkilenmeden, mümkün olan en yüksek oyu alabilecek adaylar bulmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu seçimlerde adaylar konusunda, özellikle de büyükşehirlerdeki adaylarını belirlemek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Parti içinde aday gösterilmek için büyük bir rekabet var. Parti yönetimi göstereceği adayları belirlemek için seçmenin nabzını tutmaya çalışıyor. Bir önceki yerel seçimde Ankara ve İstanbul’da Mansur Yavaş ile Mustafa Sarıgül’ü aday gösteren ana muhalefet partisinin bu seçimlere yine iddialı adaylarla girmek istiyor.

Özellikle İstanbul’da CHP’nin adayı olmak için büyük bir yarış var. İstanbul’da 2014 yerel seçimlerinde AKP’nin adayı Kadir Topbaş yüzde 47.95 ile İBB başkanlığını kazanırken CHP’nin adayı Sarıgül yüzde 40.08 oy almıştı. HDP, Gezi eylemleri sırasında adını sıklıkla duyuran Sırrı Süreyya Önder’i aday gösterse de yüzde 4.84’de kalmıştı. Topbaş’ın geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle istifa etmesine AKP seçmeninin nasıl bir tepki vereceği merak konusuyken, CHP’nin İstanbul’u kazanmak için hala kapaması gereken bir oy farkı var.

Şişli: Çare Sarıgül, Hayri İnönü'ye karşı

CHP içinde gerek il, gerek ilçelerde İstanbul adaylarının kim olacağı hakkında büyük bir yarış var. Şişli’de yıllarca belediye başkanlığı yapmış, ‘’Çare Sarıgül’’ sloganı ile ikonikleşmiş Mustafa Sarıgül, ilçede tek dönemde yaptığı işlerle büyük beğeni toplamış Hayri İnönü ile yarışıyor.

CHP’nin İstanbul’daki kalelerinden sayılan Beşiktaş’ta şehir plancısı ve aday adayı olmak için istifa edene kadar CHP İlçe Başkanlığı görevini yapan Sebahattin Öztürk ile geçen haftalarda Beşiktaş’a talip olduğunu açıklayan eski milletvekili Gülay Yedekçi var. 24 Haziran’daki çifte seçimin ardından parti içi yaşanan karışıklar sonrasında ‘partiye küsen’ seçmeni de harekete geçirmek isteyen CHP yönetimi, rakip partilerin ‘kaleleri’ olarak tanımlanan ilçelere de güçlü adaylar çıkarmak istiyor. Şu anda AKP’nin elinde olan Beyoğlu Belediyesi için CHP’de ortaya pek çok isim atılıyor ve yoğun çalışmalar yapılıyor.

'İstanbul’dan Cumhurbaşkanlığı’na giden süreci' başlatmak isteyen Muharrem İnce

Çoğu ilçelerde kıran kırana bir yarış varken, durum il boyutunda daha da karmaşık. CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, geçen hafta CNN Türk’ün 40! adlı programında ön seçim durumunda İstanbul’a talip olduğunu açıkladı. İnce programda İstanbul’un Türkiye’nin bir ‘aynası’ olduğunu söyledi ve bu sürecin ‘’İstanbul’dan Cumhurbaşkanlığı’na giden sürecin başlangıcı” olabileceğini belirtti. Erdoğan siyasi cezası kaldırılıp Başbakanlık görevini yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı yürütmüştü.

CHP’nin İstanbul Belediye Başkanı olmaya adaylığını koyan bir başka isim de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. İstanbul’u tam dört yıldır ‘’doktora yapar gibi’’ çalıştığını söyleyen Tekin, CHP’nin içinde uzun yıllardır görev yapıyor. Tekin bir süredir İstanbul’un çeşitli ilçelerini gezip halkın sorunlarını da dinliyor ve ziyaretlerinin videolarını Twitter üzerinden paylaşıyor.

Medyada CHP’nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer kulislerde Dr. Hürşit Güneş’in adının geçtiğini; HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu’nun aklındaki ismin Abdüllatif Şener olduğunu ve bir başka HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya da adayın parti dışından biri olacağını yazdı. Medyada sürekli yenisi çıkan iddialar konusunda CHP, sessizliğini paylaştığı bir video dışında koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen günlerde, “Bu akşam İstanbul adayımızı açıklayacağız” demiş fakat ardından ‘’Bizim adayımız sensin’’ başlıklı, adayın isminin bulunmadığı bir video paylaşmıştı.

Parti içi anketlerde favori İnce

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP’nin İstanbul’da ki 39 ilçe örgütünden seçilen 1262 üyeye bir anket yapıldı. Bu ankete katılanlara 6 isimden hangisini İstanbul için tercih edeceklerini soruldu: Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu, Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, İlhan Kesici ve Muharrem İnce.

Habere göre ankette aday olması için en yüksek oy yüzde 56 ile Muharrem İnce‘ye verildi, ikinci yüzde 47 ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yüzde 40’la üçüncü, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yüzde 37 oranıyla dördüncü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yüzde 29 oranıyla beşinci sırada yer aldı. Ankete göre tercih sıralamasında da büyük bir farkla İnce birinci sırada yer aldı.

İnce 24 Haziran sürecinde partisinden fazla oy almayı başardı. İstanbul’da yaptığı Maltepe mitinginde yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 5 milyon kişi olduğu açıklanmıştı. Seçmenin ve halkın ağzında en çok dolaşan isim Muharrem İnce gibi gözükse de İnce, aday olmak için ön seçim istediğini ve direkt aday gösterilmeyi kabul etmeyeceğini açıkladı. CHP yönetimi ise İstanbul’da ön seçime sıcak bakmıyor. İstanbul’da bazı ilçeler ön seçim talebinde bulunsa da bunların çoğu kabul edilmemişti. Kulislerde bunun İstanbul için de geçerli olacağı belirtiliyor.

Gürsel Tekin, Muharrem İnce’nin aday olabileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandığında Gerçek Gündem’e verdiği röportajda “130 ülkeye bedel İstanbul vekaleten yönetilemez. İstanbul kariyer merdiveninde bir basamak da olamaz. İstanbul’un büyük sorunlarını çözmek için kendini İstanbul’a adamış, bu derin sorunları çözmek için hayatını vakfeden yeni bir anlayışa ihtiyaç var” dedi. Tekin’in bu ifadeleri İnce’ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Bazı uzmanlara göre Tekin’in Kürt kökenli olması CHP’ye İstanbul’da oy kazandırabilir.

"Kılıçdaroğlu, İnce’yi direkt aday olarak göstermek istiyor"

CHP İstanbul örgütünün içinde bulunan etkin bir isim, T24’e yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamayı yapan kişi İstanbul’da yüzde 90 ön seçim yapılacağını, tabanın Muharrem İnce’yi aday olarak görmek istediğini fakat İnce ile Kılıçdaroğlu’nun bir açmazda olduğunu belirtti. CHP örgütünün içinde bulunan siyasiye göre Kılıçdaroğlu, İnce’yi direkt aday olarak göstermek istiyor, çünkü parti içinde ona uzun süre muhalefet yapan bu isme Cumhurbaşkanlığı adaylığında sonra İBB Başkanlık adaylığını da verirse bunun ‘bir lütuf olarak gözükeceğine’ inanıyor. İnce’nin ön seçim talebinin sebebi de partiye tabanın kendisini desteklediğini göstermek olduğu ifade ediliyor. İddiaya göre CHP yönetimi İstanbul’un kazanılması için tek yolun İnce olduğuna inanıyor, dolayısıyla tarih yaklaştıkça, Kılıçdaroğlu iddiasından vazgeçecek ve ön seçim yapılacak.

Tekin ve İnce eş başkan olur mu?

T24’e konuşan CHP’li isim İnce’nin adaylığına bu sebepten dolayı neredeyse kesin gözüyle bakılabileceğini söylüyor. Ancak Gürsel Tekin’in de il başkanlığı yaptığı dönemden dolayı İstanbul il örgütü içinde büyük bir tabanı bulunduğunu ve bu sebeple Tekin ve İnce’nin ‘eş-başkanlık’ benzeri bir sistemle aday gösterilebileceğini belirtiyor.

CHP’li isim yerel seçimlerde İstanbul’daki bazı ilçeler hakkında da paylaşımlarda bulundu. Beşiktaş’a parti dışından bir aday gösterileceğini ve belediye meclisi için ilçe üyelerine bir eğilim yoklaması yapılacağını ifade eden CHP’li isim, Bağcılar ve Kağıthane de ise ön seçim yapılacağını belirtti.