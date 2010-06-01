CHP'de grup başkanvekilleri belli oldu

T24 - CHP'de yeni grup başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı ve Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, CHP'ye katıldı.



CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan ve Hakkı Süha Okay'ın genel başkan yardımcısı olması nedeniyle boşalan grup başkanvekillikleri için seçim yapıldı. Grup başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce oldu.



CHP'nin bugün yapılacak Meclis grubu öncesi 2 grup başkanvekilliği için seçime gidildi.





Seçimler sonucu Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi veYalova Milletvekili Muharrem İnce CHP'nin yeni grup başkanvekilleri oldu. Seçimlerin yapılacağı kapalı grup toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu ve eski genel başkan Deniz Baykal katılmadı.





Genç ve Halıcı CHP'de



Ankara Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı ve Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, CHP'ye katıldı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından ilk kez toplanan CHP Grubunda, 2 bağımsız milletvekiline CHP rozeti takıldı. Halıcı ve Genç'in rozetlerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu taktı.



Halıcı ve Genç'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 99'a yükseldi, bağımsızların sayısı ise 10'a düştü.



TBMM'deki sandalye dağılımında son durum şöyle:



AKP 336

CHP 99

MHP 69

BDP 20

Bağımsız 10

DSP 6

DP 1

TP 1

Boş 8

Toplam 550









