CHP'de gözler yeni MYK'da

T24 - CHP'de gözler bugün açıklanacak yeni Merkez Yönetim Kurulu'na çevrildi. Sürpriz değişikliklerin beklendiği Kurul'da Genel Sekreter Süheyl Batum'un görevinden ayrılması, genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. Genel başkan yardımcılıklarının sayısı da artırılabilir.



CHP'de hafta sonunda yapılan kurultayın ardından gözler, yeniden şekillenecek Merkez Yönetim Kurulu'na girecek isimlerde.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini cumartesi günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısında açıklayacak.





MYK'da sürpriz değişiklikler olacağı belirtiliyor.



Süheyl Batum'un genel sekreterlik görevinden ayrılarak Seçim ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmesi bekleniyor. Batum'un yerine kimin atanacağı ise hala bir sır.



Gürsel Tekin'in Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam edeceği, Oğuz Oyan'ın ise Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na kaydırılabileceği ifade ediliyor.



Yeni CHP yönetiminde, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Sezgin Tanrıkulu'nun yer almasına da kesin gözüyle bakılıyor.



İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'ın getirileceği konuşuluyor.



Gülsün Bilgehan ve Osman Korutürk'ün dışişleri alanındaki genel başkan yardımcılığı görevini paylaşması, Bilgehan'ın CHP'nin dış ülkelerdeki örgütlenmesinden sorumlu olması bekleniyor.



14 olan genel başkan yardımcısı sayısının da 16'ya çıkarılacağı belirtiliyor. Genel başkan yardımcılığı koltuklarından birine Perihan Sarı'nın oturtulması, Gökhan Günaydın'ın da yeni genel başkan yardımcılarından biri olması düşünülüyor.



Artık her MYK üyesi milletvekilleriyle Meclis'te yakın temas halinde olacak. Parti meclisi üyelerinin her birine farklı kentlerin sorumluluğu verilecek. Böylece örgütlerle sıkı temas kurulması hedefleniyor.





