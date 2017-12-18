CHP'de gözler üç büyük kongrede

CHP’de 6 Ocak’ta Ankara, 7 Ocak’ta İzmir, 13 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak olan il kongreleri, 3-4 Şubat’taki olağan kongrenin de kaderini etkileyecek. Ankara’da Adnan Keskin yeniden aday olurken, İzmir ortak aday arayışında. İstanbul’da ise adaylar ilçe kongrelerinden sonra netleşecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs’ta başlatılan olağan kurultay sürecinde son viraja girildi. Şu ana kadar 16’nın üzerinde il kongresi ile İstanbul dışındaki ilçe kongreleri tamamlandı. CHP’de artık sıra kritik illerin kongrelerine geldi. Parti tüzüğüne göre, doğal delegeler hariç bin 100 delege içinde İstanbul (176), Ankara (64), İzmir (52) en fazla delegeyle temsil edilen iller.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, 6 Ocak’ta Ankara, 7 Ocak’ta İzmir, 13 Ocak’ta ise İstanbul il kongreleri yapılacak. 3 ildeki kongre sonuçları, 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara Arena’da yapılacak büyük kurultayın da kaderini belirleyecek.

Kocaoğlu devrede

Ankara İl Kongresi için geri sayım sürerken, mevcut il başkanı Adnan Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek yeniden aday olmaya karar verdi. Dün Ankara il yönetimini toplayan Keskin’in bugün adaylığını ilan etmesi bekleniyor. Keskin’in karşısına aday çıkıp çıkmayacağının, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile yapacağı görüşmeden sonra netleşmesi bekleniyor. Ankara İl Başkanlığı için bugüne kadar gençlik kolları eski başkanlarından Ayhan Yalçınkaya adaylığını ilan ederken, yüksek disiplin kurulu üyeleri Ali Hikmet Akıllı ile Sezgin Kaya ise nabız yokladı.

İlçe kongrelerinin bittiği İzmir’de, geçmişteki çekişmenin yaşanmaması amacıyla “ortak aday” formülü için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu devreye girdi. İlçe başkanlarıyla görüşerek aday önermelerini teklif eden Kocaoğlu’nun ilçe belediye başkanlarından da isim isteyeceği öğrenildi. Gelecek isimler arasından yapılacak elemeler sonucunda Kılıçdaroğlu’nun görüşü alınarak İzmir’de ortak adayla sandığa gidilecek. İzmir İl Başkanlığı için mevcut il başkanı Asuman Ali Güven, yüksek disiplin kurulu üyesi Mahir Polat, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, eski il başkanlarından Rıfat Nalbantoğlu, bilişimden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüten Salih Özçifçi, il yöneticisi Utku Gümrükçü, PM üyesi Özkan Yıldız’ın adaylık için nabız yokladıkları belirtildi. İl başkanlığı ile genel merkez arasında yaşanan “kongre durdurma” krizi yüzünden CHP’de İstanbul ilçe kongreleri 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il başkanlığı için adayların ortaya çıkması bekleniyor. İstanbul’da mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın yeniden aday olması beklenirken, eski İstanbul milletvekillerinden Ali Kemal Kumkumoğlu’nun ise adaylık için nabız yokladığı kaydedildi. İstanbul’da il başkanlığı için partinin eski milletvekillerinden ve bir dönem İstanbul’da il başkanlığı da yapan PM üyesi Berhan Şimşek, Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre ile PM üyesi Canan Kaftancıoğlu’nun isimleri de kulislerde dillendiriliyor.