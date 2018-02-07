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Politika

CHP'de gözler MYK'da, kulislerde kimlerin adı geçiyor?

Kuradan Çeviköz'ün çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesindeki fire 6'ya düştü

07 Şubat 2018 11:55

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın tamamlanmasıyla gözler Merkez Yönetimi Kurulu’nun (MYK) kimlerden oluşacağına çevrildi. Dün akşam saatlerinde aynı oyu alan Eren Erdem ile anahtar listede yer alan Ünal Çeviköz arasında çekilen kurada Çeviköz çıktı. Kuradan Çeviköz’ün çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesindeki fire 6’ya düştü.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, yeterli oyu alarak listeyi delmelerine karşın “sol gövde” ekibinden İlhan Cihaner ve Müslüm Sarı, kadın ve gençlik kotasına takıldıkları için PM’ye girmeleri mümkün görünmüyor. Bu iki ismin yerine Erbil Aydınlık, Gökçe Gökçen ve Fatma Güner’in PM’de yer alacağı belirtiliyor. Öte yandan daha önce PM’de yer almayan ve İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşın yarıştan çekilen Gökhan Zeybek de anahtar listede dikkat çeken isimlerdendi. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü yeni PM’sini toplayacak. Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısından bir gün sonra da MYK’yı açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibinden memnun olduğu ancak yine de yeni sesleri MYK’sine dahil edeceği konuşuluyor. Kulislerde adı genel sekreterlik için en çok öne çıkan isim Hakkı Süha Okay iken, Faik Öztrak ve Haluk Koç’a da kesin gözüyle bakılıyor. Tezcan, Ağbaba, Torun ve Bingöl’ün de yer alması beklenen MYK’de Bingöl’ün sorumluluk alanının değiştirilebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’de özellikle Anadolu’nun oylarıyla listeyi delmeyi başaran Erdal Aksünger’e yer verebileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’nda adını gösterdiği ve delegelerin birinci sırada soktuğu Prof. Dr. Lale Karabıyık’ın da yine MYK’de olacağı görüşü öne çıkarken, yeni isimlerden Akif Hamzaçebi ve Oğuz Kaan Salıcı, PM üyelerinden Yıldırım Kaya ile eski MYK üyesi de olan Erdoğan Toprak’ın da adı geçiyor.

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