CHP'de gözler aday listelerinde; İnce seçilirse ne olacak, milletvekili çıkarılamayan 30 il için plan ne?

CHP’de 24 Haziran’da seçimleri için milletvekili kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesine sayılı günler kala nefesler tutuldu. Aday listesinin pazar günü Parti Meclisi’ne getirilmesinin beklendiği CHP’nin kulislerinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bülent Ecevit Parti Okulu’na kapandığı ve aday listesi çalışmasını tek başına yürüttüğü belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun gerekli olması durumda MYK üyeleriyle kısa süreli görüşmeler yaptığı da gelen bilgiler arasında.



Şanlıurfa, Bingöl ve Bitlis gibi illerde SP adayları mı?



Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin milletvekili çıkaramadığı 30’un üzerindeki il konusunda titizlikle durduğu belirtiliyor. Şanlıurfa, Bingöl ve Bitlis gibi illerde Saadet Partili (SP) adayların liste başına yerleştireceği böylelikle milletvekili çıkarılmasının hedeflendiğine ilişkin iddialar dikkat çekiyor.

Kulislerde Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığını kazanmasına karşı da hazırlıklı yakalanmak için bazı isimlerin bir kenarda bekletileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun, parlamento grubunda epeyce sayıda bir tırpan yapacağı da dile getirilirken örgüt ağırlıklı bir liste hazırladığı ifade ediliyor.

Mevcut milletvekillerinin parlamento performanslarını inceleyen Kılıçdaroğlu’nun özellikle büyükşehirlerde gençlik ağırlıklı bir liste yapacağından söz ediliyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, Eğitim-iş eski Genel Başkanı Veli Demir, yazar Orhan Kemal'in oğlu Işık Ögütçü’nün durumu da merak edilen bir diğer konu olarak kendine yer buluyor.

Eski DİSK Başkanı Kani Beko'nun İzmir'den aday gösterileceği öne sürülürken, CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul’dan, aday gösterilmesi bekleniyor.