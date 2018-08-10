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Politika

CHP'de gözler, ‘A takımı' açıklamasına çevrildi; hedef yerel seçim

MYK'nın 18 olan üye sandalye sayısında azaltma olacağı belirtiliyor

10 Ağustos 2018 00:51

Hülya Karabağlı

CHP’de gözler, 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay taleplerine karşı yol haritasını çizmeye çalışan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun revizyon yaptığı  MYK listesine çevrildi.

Kulislerde, 18 üyeli MYK sandalyesinde azaltmaya gidilebileceği bazı birimlerin birleştirilebileceği  ya da  yenileri eklenebileceği  belirtildi. Yeni MYK listesinin yarın yazılı olarak açıklanabileceği söyleniyor. Kulislerde, partinin Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile üyelerden Haluk Koç ve Faik Öztrak’ın yerini koruyacağı belirtiliyor.

Dış politika konusunda Öztürk Yılmaz,  Ünal Çeviköz arasında bir tercih olabileceği ifade edilirken,  Bülent  Tezcan, Tekin Bingöl,  Muharrem Erkek ve Aykut Erdoğdu’nun listede yer alması  beklenmiyor. Yeni A takımının iş başı yapmasından sonra çalışmaların tümüyle yerel seçimlere kilitleneceği belirtiliyor.

Bu arada Muharrem İnce ve ekibinin de izleyecekleri yol konusunda bir karar verecekleri, tüzük kurultayı imzalarına hemen  ya da yerel seçim  sonuçlarından sonra başlanıp başlanması konusunu değerlendirecekleri gelen bilgiler  arasında.

 

 

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