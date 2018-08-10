CHP'de gözler, ‘A takımı' açıklamasına çevrildi; hedef yerel seçim

CHP’de gözler, 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay taleplerine karşı yol haritasını çizmeye çalışan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun revizyon yaptığı MYK listesine çevrildi.

Kulislerde, 18 üyeli MYK sandalyesinde azaltmaya gidilebileceği bazı birimlerin birleştirilebileceği ya da yenileri eklenebileceği belirtildi. Yeni MYK listesinin yarın yazılı olarak açıklanabileceği söyleniyor. Kulislerde, partinin Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile üyelerden Haluk Koç ve Faik Öztrak’ın yerini koruyacağı belirtiliyor.

Dış politika konusunda Öztürk Yılmaz, Ünal Çeviköz arasında bir tercih olabileceği ifade edilirken, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Aykut Erdoğdu’nun listede yer alması beklenmiyor. Yeni A takımının iş başı yapmasından sonra çalışmaların tümüyle yerel seçimlere kilitleneceği belirtiliyor.

Bu arada Muharrem İnce ve ekibinin de izleyecekleri yol konusunda bir karar verecekleri, tüzük kurultayı imzalarına hemen ya da yerel seçim sonuçlarından sonra başlanıp başlanması konusunu değerlendirecekleri gelen bilgiler arasında.