CHP'de genel başkana padişah yetkisi

CHP'de değişim sancısı

CHP’nin 21 Aralık 2008 tarihinde yaptığı 14. Olağanüstü Tüzük ve Program Kurultayı'nda parti tüzüğü ve programı yenilendi. Yeni bir yönetim modeli getiren tüzük değişikliklerinin uygulanması yerel seçimler sonrasına bırakıldı.Yeni tüzüğü eleştirenlere göre CHP lideri Deniz Baykal, partide tek adam haline geldi. Yeni tüzüğe göre Baykal 13 genel başkan yardımcısından oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini kendisi seçecek. Yeni tüzükle birlikte partide “güçlü genel sekreterlik” dönemi de sona eriyor.* MYK'da 13 genel başkan yardımcısı görev alacak. (Daha önce genel başkan hariç 20 kişiden oluşuyordu. Bunun içinde genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve seçilen diğer isimler bulunuyordu.)* MYK üyeleri ve genel sekreter PM içinden genel başkanca seçilecek. (Daha önce MYK üyeleri ve genel sekreter, PM tarafından seçiliyordu.)* PM'nin, MYK'yı fesih yetkisi ise korunacak.* Genel sekreter yardımcılıkları ve genel saymanlık kaldırılacak.* Genel sekreter resmi kurumlardan partinin temsil edilmesinden sorumlu olacak. (Daha önce genel sekreter, partide genel başkandan sonra ikinci adam konumundaydı. Şimdi genel sekreter yalnızca resmi kurumlara karşı partiyi temsil etmekle görevli olacak. Örgüt üzerinde hiçbir etkisi kalmayacak.)CHP lideri Baykal’ın “atılım programı” diye nitelendirdiği “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” başlıklı yeni programda yer alan bazı çözüm önerileri şöyle:• Her aileye aile sigortası ile sosyal koruma sağlanacak. Yoksul ailedeki anneye Vatandaşlık Hakkı Ödemesi yapılacak. Emekliye refahtan pay sağlanacak, sosyal güvenlik destek primi kesintisine son verilecek. Nüfus kâğıdını gösteren sağlık hizmetine ulaşacak.•Kesintisiz ilköğretim on yıla çıkarılacak. ÖSS, YÖK kalkacak. Üniversite öğrencisine Yaşam Destek Kredisi ile karşılıksız burs sağlanacak. Rektör seçiminde tek belirleyici üniversiteler olacak.• İşsizlik sigortasından uzun süreli yararlanılacak. Asgari ücret düzeyindeki gelire “sıfır” vergi uygulanacak. 7 bin günde emekliliğe geri dönülecek.• Yolsuzluklarla etkin, kalıcı ve sürekli mücadele için milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak. Yolsuzluk dosyaları zamanaşımına uğratılmayacak.• Etnik kimlik bir şereftir. Asimilasyon değil, entegrasyon öngörüyoruz. Her etnik kökenden yurttaşımızın kendi özgür irade ve talepleri çerçevesinde kendi anadilini özgürce kullanabilmelerine, özel dershaneler veya kurslar gibi kurumlar kurarak anadillerini özgürce öğrenebilmeleri ve öğretebilmelerine, kendi anadillerinde gazete, dergi, kitap yayımlamalarına ve diğer her türlü yazılı ve sözlü yayında bulunabilmelerine, müzik ve sanatın diğer dallarında faaliyettte bulunabilmelerine, Türkiye sınırları içinde yayın yapan radyo ve TV kurum ve kuruluşları üzerinden RTÜK’ün genel kuralları çerçevesinde kendi anadillerinde yayın yapabilmelerine olanak tanınacak.• Aleviler Diyanet’te temsil edilecek, cem evleri camilerle eşit destek görecek. Madımak Oteli Hoşgörü Merkezi olacak.* İnsan Hakları Müsteşarlığı kurulacak.• Kadın-erkek eşitliği için çerçeve yasa çıkarılacak.• Milletvekillerini adaylar arasından halk seçecek.• Kamu yönetiminde sürekli reform için Devlet Reformu Bakanlığı kurulacak.• KOBİ’lere 5 kat fazla destek verilecek ve KOBİ Bakanlığı kurulacak, KOBİ’lerin Kurumlar Vergisi düşürülecek.• Özelleştirmede denetim ve saydamlık sağlanacak. Ulusal bankacılıkta yabancı payı sınırlanacak. Girişimciye risk sermayesi desteği sağlanacak. Milli Enerji Kurulu kurulacak. Nükleer Enerji Denetleme Kurulu kurulacak. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine destek için Güvence Fonu oluşturulacak. Tarım topraklarının yabancılara satışına sınırlama getirilecek. Genç çiftçilere iş kurma sermayesi sağlanacak. Tarımsal Destekleme Kurumu kurulacak. Bölgesel kalkınmada yeni projeler geliştirilecek. Güneydoğu Anadolu’ya devlet öncülüğünde üretken yatırımlarla kalkınma olanağı sağlanacak.• Yargıda siyasallaşmanın önü alınacak. HSYK yeniden yapılandırılacak. Yargı etiği kanunu çıkarılacak. Bazı suçlarda zamanaşımı kaldırılacak. Barolar Birliği’ne Anayasa Mahkemesi’ne dava açabilme yetkisi verilecek. Adli Tıp Kurumu özerk ve etkin bir yapıya kavuşturulacak.• Demokratik, özgür basın ve iletişim ortamı yaratılacak. Sansür ve özdenetime son verilecek. Yabancılar ulusal medya kuruluşlarında yetkili üst düzey yönetici olamayacaklar. RTÜK meslek odalarına açılacak.• Dünya kenti İstanbul için yeni yerel yönetim modeli ortaya konacak.