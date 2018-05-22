CHP'de Ferda Kudunoğlu adaylıktan çekildi

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekiliği Genel Seçimleri için partiler listelerini YSK'ya verdi. CHP'nin Trabzon’dan 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekilerek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi.

Kudunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.