Emrehan Halıcı Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti

CHP’de istifa depremi yaşanıyor. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve

Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, seçmen kütüklerini günceleme projesi kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'le tartıştıktan sonra, istifa etti.

İstifasını yazılı bir açıklama ile duyuran Halıcı, “23.10.2013 tarihi itibariyle CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Halıcı'nın toplantıda sunduğu projelerinin hayata geçirilmediği, kendi alanına giren konularda diğer genel başkan yardımcılarının müdahale ettiğini yönünde eleştirileri olduğu öne sürüldü.

CHP’de, Kurban Bayramı öncesinde, partinin ‘Yolsuzluk Birimi’nin Başkanı, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partideki ve Meclis’teki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Erdoğdu’nun bazı yolsuzluk dosyalarına ilişkin araştırmalarına partinin üst düzeyindeki isimlerin müdahale ettiğine dikkat çekilmişti.