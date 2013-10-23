T24 LogoT24 Logo
Politika

Emrehan Halıcı Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti

CHP'li Emrehan Halıcı, yazılı bir açıklamayla, istifa ettiğini duyurdu

23 Ekim 2013 20:42

CHP’de istifa depremi yaşanıyor. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, seçmen kütüklerini günceleme projesi kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'le tartıştıktan sonra, istifa etti.
İstifasını yazılı bir açıklama ile duyuran Halıcı, “23.10.2013 tarihi itibariyle CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.
Halıcı'nın toplantıda sunduğu projelerinin hayata geçirilmediği, kendi alanına giren konularda diğer genel başkan yardımcılarının müdahale ettiğini yönünde eleştirileri olduğu öne sürüldü.
CHP’de, Kurban  Bayramı  öncesinde, partinin ‘Yolsuzluk Birimi’nin Başkanı, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partideki ve Meclis’teki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Erdoğdu’nun bazı yolsuzluk dosyalarına ilişkin araştırmalarına partinin üst düzeyindeki isimlerin müdahale ettiğine dikkat çekilmişti.

ETİKETLER

chpistifaEmrehan Halıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24