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Politika

CHP'de Emine Ülker Tarhan 'aday değilim' dedi

CHP'li Şevki Kulkuloğlu, Twitter'dan Emine Ülker Tarhan'ın aday olmayacağını kendisine söylediğini açıkladı

30 Haziran 2014 17:32

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, CHP ve MHP’nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığına tepki olarak, muhalif CHP’liler tarafından aday gösterileceği iddialarına karşılık “aday değilim” açıklaması yaptı.

CHP’li Tarhan bu açıklamayı İhsanoğlu'nun adaylık dilekçesine imza koymayan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na yaptı.

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Kulkuloğlu, Twitter'dan ihsanoğlu'nun adaylık dilekçesini imzalamadığını, ancak Tarhan'ın adaylığını da desteklemeyeceğini açıklamıştı. Kulkuloğlu, bu mesajı üzerine Emine Ülker Tarhan'ın kendisini arayarak, "aday olmayacağım" dediğini de yine Twitter'dan yazdı.

Kulkuloğlu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı;

"Sn. Emine Ülker Tarhan’ın adaylığı ile ilgili beni arayan, yazan arkadaşlar. Sn. Tarhan beni aradı ve adaylığının söz konusu olmadığını, kendisinin istemi ve bilgisi dışında gelişen bir olay olduğunu söyledi."

 

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