CHP'de emekli zammıyla ilgili kavga büyüyor!



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



CHP'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'in imzalaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladığı emekli zammıyla ilgili parti içi kavga büyüyor. Grup Bayşkanvekili Akif Hamzaçebi'nin talimatıyla imza atığını söyleyen katip üye Bolu Tanju Özcan, Grup Yönetim Kurulu'nda, kendini savundu ve " Bu benim itibarımla ilgili. Bu işin peşini bırakmam" dedi.





‘2031 yılında emekli olacağım’



Herkesin kendisine fısatçı diye baktığını söyleyen Özcan, 2031 yılında emeklilik hakkı kazanacağına dikkat çekti "Benim ne çıkarım olabilir. 34 yıl sonra ilk defa Bolu'dan ön seçimle geldim. Yapılan işin peşini bırakmam. Bu haksızlığın peşini bırakmam" dedi.



CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısına aynı zamanda grup yönetim üyesi olan Bolu Milletvekili Tanju Özcan da katıldı. Toplantının ardından, Özcan ve Toptaş hakkında Özcan'ın talebiyle "ön inceleme" yapılması kararı alındığı bildirildi. CHP grup yönetimi üyeleri Ali Demirçalı, Ali Özgündüz ve Sakine Öz'ün olduğu üç kişilik komisyon, iki vekil hakkında incelemede bulunacak.



Önergelerde imzası bulunan Meclis Başkanlık Divanı Üyesi, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi arasında karşılıklı suçlamalar sürüyor. Hamzaçebi, Tanju Özcan için "Siyaset dürüstlük ister, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir" dedi. Özcan da Hamzaçebi için, "Kılıçdaroğlu'nun maaş zammı yapılmaması yönündeki sözünü söylemedi. 'Önergeleri imzala ayrıntıları sonra konuşuruz' dediğini hatırlattı.



Özcan zam nedeniyle kabus dolu günler yaşadığını gazetecilere anlatırken, "Arabamı çiziyorlar, yumurta atıyorlar. Sokakta yürüyemiyorum. Bunu hak edecek ne yaptım? Bir kuruşluk bir faydası bile yok bu zammın bana" dedi.





Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplanan MYK'da milletvekili emekli maaşlarına yapılan zam ile sonrasında partide yaşanan süreç değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre ise toplantıda bazı üyeler, yaşanan tartışmaların CHP'ye zarar verdiğini savunarak, Özcan ve Toptaş için "disipline gönderilmesinler" görüşünü savundu. CHP lideri ise Özcan ve Toptaş'ın büyük bir hata yaptığını belirterek "Yaptıkları şey kabul edilebilir değildir, o nedenle disiplin kuralları neyi gerektiriyorsa en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekir" dediği öğrenildi.





Zam Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir



MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler ise milletvekili emekli maaşlarıyla ilgili yasanın Cumhurbaşkanı'nca onaylanması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini bildirdi.





Hamzaçebi ve Özcan birbirini yalanladı



Bu arada "zam" krizi dün CHP'den yapılan açıklamalara da yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, kendisine yönelik 'önergeyi imzala dedi' açıklamasında bulunan CHP'li Özcan'a Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin emekli maaşına zam yapılmaması yönündeki görüşlerini aynen ifade ettiğini savundu. Hamzaçebi, Tanju Özcan için "Siyaset dürüstlük ister, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir" dedi. Özcan da Hamzaçebi'yi yalanlayarak "Kılıçdaroğlu'nun maaş zammı yapılmaması yönündeki sözünü söylemedi. 'Önergeleri imzala ayrıntıları sonra konuşuruz' dedi" diye konuştu. Özcan zam nedeniyle kabus dolu günler yaşadığını da ifade ederek, "Arabamı çiziyorlar, yumurta atıyorlar. Sokakta yürüyemiyorum. Bunu hak edecek ne yaptım? Bir kuruşluk bir faydası bile yok bu zammın bana" dedi