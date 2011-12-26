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Politika

CHP'de emekli zammıyla ilgili kavga büyüyor!

CHP'li Özcan: 2031'de emekli olacağım. Bir kuruşluk faydası yok...

26 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

CHP'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'in imzalaması durumunda  Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladığı emekli zammıyla ilgili parti içi kavga büyüyor. Grup Bayşkanvekili  Akif Hamzaçebi'nin talimatıyla imza atığını söyleyen katip üye Bolu Tanju  Özcan, Grup Yönetim Kurulu'nda, kendini savundu ve " Bu benim itibarımla ilgili. Bu işin peşini bırakmam" dedi.


‘2031 yılında emekli olacağım’ 

Herkesin kendisine fısatçı diye baktığını söyleyen Özcan, 2031 yılında emeklilik hakkı  kazanacağına dikkat çekti "Benim ne çıkarım olabilir. 34 yıl sonra  ilk defa Bolu'dan ön seçimle geldim.  Yapılan işin peşini bırakmam. Bu haksızlığın peşini bırakmam"  dedi.

CHP  Grup Yönetim Kurulu toplantısına  aynı zamanda grup yönetim üyesi olan Bolu Milletvekili Tanju Özcan da katıldı. Toplantının ardından, Özcan ve Toptaş hakkında  Özcan'ın talebiyle "ön inceleme" yapılması kararı alındığı bildirildi. CHP grup yönetimi üyeleri Ali Demirçalı, Ali Özgündüz ve Sakine Öz'ün olduğu üç kişilik komisyon, iki vekil hakkında incelemede bulunacak.

Önergelerde imzası bulunan Meclis Başkanlık Divanı Üyesi, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile  Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi arasında karşılıklı suçlamalar sürüyor. Hamzaçebi, Tanju Özcan için "Siyaset dürüstlük ister, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir" dedi. Özcan da Hamzaçebi için, "Kılıçdaroğlu'nun maaş zammı yapılmaması yönündeki sözünü söylemedi. 'Önergeleri imzala ayrıntıları sonra konuşuruz' dediğini hatırlattı. 

Özcan zam nedeniyle kabus dolu günler yaşadığını gazetecilere anlatırken, "Arabamı çiziyorlar, yumurta atıyorlar. Sokakta yürüyemiyorum. Bunu hak edecek ne yaptım? Bir kuruşluk bir faydası bile yok bu zammın bana" dedi.


Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplanan MYK'da milletvekili emekli maaşlarına yapılan zam ile sonrasında partide yaşanan süreç değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre ise toplantıda bazı üyeler, yaşanan tartışmaların CHP'ye zarar verdiğini savunarak, Özcan ve Toptaş için "disipline gönderilmesinler" görüşünü savundu. CHP lideri ise Özcan ve Toptaş'ın büyük bir hata yaptığını belirterek "Yaptıkları şey kabul edilebilir değildir, o nedenle disiplin kuralları neyi gerektiriyorsa en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekir" dediği öğrenildi. 


Zam Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir

MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler ise milletvekili emekli maaşlarıyla ilgili yasanın Cumhurbaşkanı'nca onaylanması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini bildirdi. 


Hamzaçebi ve Özcan birbirini yalanladı

Bu arada "zam" krizi dün CHP'den yapılan açıklamalara da yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, kendisine yönelik 'önergeyi imzala dedi' açıklamasında bulunan CHP'li Özcan'a Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin emekli maaşına zam yapılmaması yönündeki görüşlerini aynen ifade ettiğini savundu. Hamzaçebi, Tanju Özcan için "Siyaset dürüstlük ister, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir" dedi. Özcan da Hamzaçebi'yi yalanlayarak "Kılıçdaroğlu'nun maaş zammı yapılmaması yönündeki sözünü söylemedi. 'Önergeleri imzala ayrıntıları sonra konuşuruz' dedi" diye konuştu. Özcan zam nedeniyle kabus dolu günler yaşadığını da ifade ederek, "Arabamı çiziyorlar, yumurta atıyorlar. Sokakta yürüyemiyorum. Bunu hak edecek ne yaptım? Bir kuruşluk bir faydası bile yok bu zammın bana" dedi

 

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