-CHP'de ekonomi toplantısı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi kurmaylarıyla bu alandaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, genel merkezde TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu'nun ekonomiyle ilgili üyeleriyle bir araya geldi. Hükümetin orta vadeli ekonomik programı ile bu alandaki güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ''Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi'' başlıklı sunum da yapıldı. Toplantıya, Genel Sekreter Bihlun Tamayligil, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Yakup Akkaya, Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ümit Özgümüş, Mevlüt Aslanoğlu, Sinan Aygün, Oğuz Oyan, Bülent Kuşoğlu, Aykut Erdoğdu, Umut Oran, Müslüm Sarı, Musa Çam, Kazım Kurt, Rahmi Aşkın Türeli ve Danışman Berke Duvan katıldı.