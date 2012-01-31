CHP'de dört gün arayla iki kurultay yapacak

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kurultayın peş peşe yapılacağını belirterek, “26 Şubat’ta ilk kurultay. İkincisi de yarın ilan edilecek, 1 Mart tarihi öne çıkıyor. İkisini birleştirme olanağımız yok tüzüğe göre, dokunamıyoruz ayrı ayrı yapacağız. Yeni tüzükte bu garabeti de ortadan kaldıracağız. Böylece kurultay taleplerini birleştirme imkanımız çıkacak” dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin Meclisteki grup toplantısı sonrası, gazetecilerin olağanüstü tüzük kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı.

İkinci kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, yarın ilan edileceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, iki kurultayı birleştirme olanaklarının bulunmadığını belirterek, “Tüzüğe göre dokunamıyoruz, ayrı ayrı yapacağız” dedi.

İkinci kurultay için 1 Mart tarihinin öne çıktığının ifade edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “İlan, yarın ya da öbür günkü gazetelerde olacak. Yeni tüzükte bu garabeti de ortadan kaldıracağız. Böylece kurultay taleplerini birleştirme imkanımız çıkacak. Şu anki tüzük ona izin vermiyor” diye konuştu.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da CHP’de iki kurultayın peş peşe olacağını, ilk kurultayın 26 Şubat, ikinci kurultayın ise 1 Mart tarihinde yapılacağını söyledi.

Tanrıkulu, “Partimizin hukuku ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Parti hukukuna göre yeterli sayıda delege başvurusunu yaptı. O gündemle toplanacak. Ayrıca Genel Başkanımızın tüzükten kaynaklanan yetkisi var. Tüzüğü baştan aşağı değiştirmek amacıyla da 26’sında (26 Şubat) kendi gündemimizle bir kurultay daha yapacağız, dolayısıyla bir sorun yok bizim açımızdan. İki kurultay peş peşe olacak. Arkadaşların hiçbir endişesi olmasın” dedi.

CHP’nin tüzüğünün gereğini, hukukun gereğini yapacağının altını çizen Tanrıkulu, “Bizim önümüze gelen sınırlı bir tüzük değişikliği vardı. Biz tüzükte bütün antidemokratik hükümleri gözden geçireceğiz. Parti içi demokrasiyi esas alan, çoğulculuğu esas alan, katılımcılığı esas alan, üyelik hukukunu öne çıkaran bir tüzük planlıyoruz. Bütün örgütlerden gelen öneriler dikkate alınacak 26 Şubat’ta. Tüzükte bütün anti-demokratik hükümler gözden geçirilecek, baştan sona değiştirilecek” dedi. Tanrıkulu, “İkinci kurultayın tarihi belli mi" sorusuna ise, “1 Mart” yanıtını verdi.