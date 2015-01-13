CHP'de disipline sevk edilen Birgün Ayman Güler ve Hüseyin Aygün yarın savunma yapacak

CHP’de kınama istemiyle disipline sevk edilen İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ile Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün yarın Yüksek Disiplin Kurulu’na savunmalarını yapacak. Aygün, Twitter ve Facebook hesabından İnönü-Emir Sarıgül kavgasına dikkat çektiği “ Siyasette 'Beykoz Konakları'nda karar alırsan, Sarıyer'de 'Zekeriya köy Vilları'na işte böyle mahkum olursun” sözleri nedeniyle ‘kınama’ cezası, Güler, “CHP-Cemaat İttifakı” konuşmasından ‘kınama’, Grup yönetiminden izinsiz televizyon programına katıldığı gerekçesiyle, “Gruptan 1 yıl süreyle geçici çıkarma” talepleri için yarın ayrı ayrı savunma yapacaklar.

İki milletvekili de tüm gün savunmaları için hazırlandı ve son biçimini verdi. Aygün, genel merkeze giderek sözlü savunma yapacağını ifade etti.

Batum’u ihraç etmişlerdi

CHP YDK daha önce de MYK tarafından 'partiyi kamuoyu önünde doğrudan tartışmaya açtığı ve parti bütünlüğünü sarsan tutum içine girdiği' gerekçesiyle 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edilen Batum’a ihraç kararı vermişti.

Aygün ne demişti?

Hüseyin Aygün’ü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar yaktı. Aygün’ün sözleri şöyle:

CHP'li Sarıyer Belediyesi, 600 dönümlük orman arazisini hukuka ve çevre hakkına aykırı olmasına rağmen 'Siyah Kalem İnşaat Şirketi'ne vermiş, şirket 'Zekeriyaköy Villaları'nı bu alana kuracakmış. Dün Sarıyer Belediye Meclisi toplantısı yapılmış, Sarıyer Kent Dayanışması üyesi çevreciler toplantıya katılıp söz almak istemiş, söz bile vermemişler. Önce bir belediyede işçilere yapılan taşlı-sopalı 'müdahale', başka bir belediyede yüzlerce ağaç kesimi, başka bir belediyede ise günlerdir gazetelere yansıyan İnönü-Emir Sarıgül kavgası var. CHP, kendi belediyelerindeki bu tabloyla nereye gidecek? Hal böyleyken Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle 'iktidar olacağımıza inanmak' nasıl mümkün olacak? Eee, sen İstanbul Belediye Başkanlıklarını bir kişinin aile şirketi olarak dağıtırsan olacağı budur. Halka ve emeğe değil, sermayeye yüzünü dönersen sonuç budur. Siyasette 'Beykoz Konakları'nda karar alırsan, Sarıyer'de 'Zekeriyaköy Vilları'na işte böyle mahkum olursun

Birgül Hoca’ya iki disiplin mekanizması

Kastamonu’da, “CHP-Cemaat İttifakı” ile “CHP’nin HDP ile dirsek teması içinde yürüdüğü” sözleri Birgül Ayman Güler’e önce ‘kınama’ istemli disiplin yolunu açtı. Gruptan izin almadan katıldığı bir televizyon programı da, “Gruptan 1 yıl süreyle geçici çıkarma” cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Güler, kendisiyle ilgili önceki gün şu açıklamayı yapmıştı.

‘Duble Disiplin’e verildim. İlki Parti, ikincisi Grup yönetimi tarafından. Bunlara ilişkin gelişmeler şöyledir:

(1) Gürsel Tekin – Bülent Tezcan imzalı, 24 Aralık 2014 günlü bir yazı aldım; “kınama” için Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) verildiğimi bildiriyor.

(2) Sebahattin Balta imzalı 29 Aralık 2014 günlü YDK yazısı aldım; savunma daveti yapıyor. S. Balta, basına “seçimde aday olamayacak” açıklaması yaptı; yanlıştı; kınama bu sonucu vermez diye açıklama yaptım; öyle olduğu anlaşıldı.

(3) Bu iki yazıda da “atılan suç” yok; 6 Ocak 2015 günü “iddianame olmadan savunma olmaz” diyerek atılan suçu bildirmelerini istedim.

(4) Partinin iddianamesini beklerken, ikinci disiplin geldi; “gruptan 1 yıl süreyle geçici çıkarma” talepli, 8 Ocak 2015 günlü yazı. Suçlama Kastamonu konuşması ve bir TV programına izinsiz çıkmış olmak. Yazı “tedbirli”, böylece aldığım anda mv. görevlerim kısıtlandı; bu cezanın verilmesi durumunda Haziran’da CHP’den mv. adayı olmam engelleniyor. Böylece “kınama” ile yapılamayacağı görülen yaptırım, sağlama alınmış görünüyor.

(5) Parti “kınaması”nın iddianamesi Gürsel Tekin – Bülent Tezcan imzalı, 9 Ocak 2015 günü geldi. Konu, Kastamonu Konuşması. “CHP-Cemaat İttifakı” ve ayrıca “CHP’nin HDP ile dirsek teması içinde yürüdüğü” şeklindeki sözlerim.