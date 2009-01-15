CHP'de Derviş için nabız kontrolü!

Tekin: İsterim



CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için sürpriz bir karar alarak adaylar arasına Kemal Derviş'i de aldı. Derviş için İstanbul'da yapılacak kamuoyu yoklamasında olumlu sinyaller alınırsa Deniz Baykal tarafından resmi teklif yapılacak.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen tarafından ısrarla aday yapılması istenen Kemal Derviş için genel başkan Deniz Baykal'a yoğun istekte bulunuldu. İstanbul'da sürpriz yaparak seçimi kazanmayı isteyen ve her hafta sonunda mutlaka İstanbul'a giderek çalışmalara katılan Baykal'ın bilgisi dahilinde nabız yoklamaları başlıyor.İl, ilçe teşkilatları ile partililerin yanı sıra İstanbul'da vatandaşlar arasında yapılacak kamuoyu yoklamasında üç isim yer alacak. Yolsuzluk dosyalarını açıklamakla Türkiye'nin takdirini kazanan Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, çarşaf açılımının mimarı ve CHP'yi İstanbul'da yeniden ayağa kaldıran İl Başkanı Gürsel Tekin ve Kemal Derviş partililere ve İstanbullu vatandaşlara "Hangisini başkan olarak görmek istersiniz", "Bu isimlerden hangisine oy verirsiniz" şeklinde sorulacak.Kamuoyu araştırmasından çıkacak sonuca göre, CHP adayı ilan edilecek. Araştırmada Kemal Derviş adı öne çıkarsa Deniz Baykal'ın önce telefonla, sonra da yüz yüze Derviş ile bir görüşme arayışına gireceği ifade ediliyor.Belediye başkanlığı için en güçlü adaylardan Gürsel Tekin, "Ben Derviş'in aday olmasını yadırgamam. İstanbul için bir şans olabilir" dedi. Öte yandan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, "Birleşerek, bütünleşerek hareket etmeliyiz. Geçmiş seçimleri bölüne bölüne kaybettik, bu seçimleri birleşe birleşe kazanacağız'' dedi.