CHP’de delege seçilen trans: Hedefim milletvekilliği

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- CHP\'nin Avcılar İlçesi\'nde sürdürülen mahalle delege seçiminde, daha önce İstanbul 3’üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı olan trans Niler Albayrak\'in isminin de yer aldığı Merkez Mahallesi\'ndeki 37 kişilik liste 345 partiliden 227\'sinin oyunu aldı. CHP\'nin ilk trans delegesi olduğunu söyleyen Albayrak, milletvekili seçilerek \'ötekileştirilmişlerin\' yanı sıra engellilerin haklarını savunmak istediğini söyledi.

Niler Albayrak, sonuçlarının açıklanması ardından CHP\'de delege seçilerek bir ilki başardığını ve çok sayıda kutlama telefonu aldığını söyledi. Albayrak, \'Pembe Hayat\', \'Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği\' ile \'Kaos GL Derneği’nden kendisine verilen bilgiye dayanarak Türkiye ve CHP tarihinde ilk defa trans olduğunu gizlemeden açık kimlikle seçime girerek malhalle delegesi seçilen kişi olduğunu söyledi. Kendisinin de yer aldığı 37 kişilik listede parti emekçileri, akademisyenler, eski belediye başkanları, meclis üyeleri milletvekili ön seçim aday adaylarının da bulunduğunu anlatan Albayrak, şöyle dedi:

\"Listemizde bilgili, görgülü insanlar vardı. Hepimize başarılar diliyorum. Ama kendimiz için de ayrı bir parantez açıyorum. Lütfen transların varlığını artık iyice bilin. Çünkü bizler de varız; bu hayattayız. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Önümüzün kesilmemesini, bizlerin de aslında hayatımızda her şeyi başarabileceğimizi ispat etmek istiyorum. Yoluma daha fazla çalışarak daha fazla başarılar elde ederek devam etmek istiyorum.\"

Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde 1965 yılında dünyaya geldiğini ifade eden Albayrak, bugüne kadar İHD\'nin yanı sıra birçok derneğin üyeği bulunduğunu, çok fazla ezilen, toplumdan dışlanan, yok sayılan, ezilen transları temsil etmek için yola çıktığını söyledi. Niler Albayrak, şöyle devam etti:

\"25’inci dönemde İstanbul 3\'üncü Bölge’de CHP\'den ön seçim için milletvekili aday adayı oldum. Adaylığım kontenjanla olması gerekirken ön seçime girmeyi, örgütün beni tanımasını istedim. 13 ilçenin 13’ünden de oy aldım. Çok güzel tepkilerden dolayı bunun daha ileri gitmesi gerektiğini düşündüm ve seçilemememe rağmen yarıştan çekilmemem, biz trans kadınların 1-0 geriden devam eden hayatımızı en azından beraberliğe getirebilmek için bu yarışta olmam gerektiğini düşündüm. Avcılar’da mahalle delege seçimine girdim. Örgütün de teveccühü ile merkez mahallesi delegesi seçildim. 2-2.5 ay sonra ilçe seçimimiz var. Çalışmalarımız çok daha ileri gidecek. Türkiye’nin gidişatı ortada. Toparlanması düzelmesi gerekiyor. Hedefim yeniden milletvekili aday adayı olmak. Ötekileştirilmişlerin her türlü haklarını Meclis\'te çok daha iyi savunabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra hayvan hakları, engellilerin ve birçok hakkın savunuculuğunu yapmak istiyorum. Ben Arnavut’um inatçıyım, başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. \'Birlikteysek, güçlüyüz\' demek istiyorum. Milletvekili ön seçiminde 13 ilçenin tümünden 3 bin 70 oy alarak, 127 aday adayı arasında 83\'üncü sırada oldum. Hiç tanınmamış üstelik de ötekileştirilmiş bir trans olarak bölgedeki tüm ilçelerden oy alabilmek çok büyük bir başarıydı. Delege seçilmem parti üst yöneticileri için de sürpriz olmuştur. Bir çoğu bana destek verdiklerini zaten belirtmişlerdi. Bence çok uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Çünkü LGBT bireyleri bir renktir, gökkuşağının birleşimidir. Bizler gökkuşağını çok daha ileriye götürmeye çalışıyoruz.\"



(FOTOĞRAF)