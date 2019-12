'CHP'de daha çok Kemal Bey var'

CNN Türk'te yayımlanan yedi/24'e konuk olan Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu ile ilgili düşüncelerini açıkladı.





CHP'deki liderlik tartışmalarını ve CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçmesini değerlendiren Baykal, Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğu kadar CHP'nin de parti olarak başarılı olduğunun altını çizdi. Baykal şunları söyledi:



CHP parti olarak bu seçimde başarılı olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye çok yakışıyor. Yolsuzluk CHP'li bir kişinin ağzından söylenirse inandırıcı oluyor. Aziz Kocaoğlu ve Mustafa Akaydın'ın sözleri müsait, parti de müsait...



Bu süreçte benim çok hoşuma giden bir şey var. Bu da medyanın Kılıçdaroğlu'na özel bir ilgi göstermiş olmasıdır. Biz medya ile problemi olan bir partiyiz. Parti yöneticileri, il başkanları, belediye başkanları olarak CHP'lilerin kendilerini medyaya beğendirmeleri zordur. Ama hem Gürsel Tekin hem de Kemal Kılıçdaroğlu bunu başarmıştır ve bu çok memnuniyet vericidir.



Tabi bunun altında samimi olarak "Ya CHP için ne kadar iyi" diyenler de var, bununla birlikte "CHP'nin içinde bir tartışma yaratır mı?" diye bekleyenler de var. Bunun hem ben farkındayım hem de Kılıçdaroğlu farkında.



Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 grup başkanvekilinden birisiydi. Yani CHP'nin parlamentodaki parti yönetiminden sorumlu 3 kişiden biridir. Biz bir tüzük değişikliği yaptık. Organlar, kurumlar dengesine dayalı yapıyı, daha bireysel sorumluluk yüklenen bir yapıya dönüyoruz.



Şimdi gözler CHP üzerinde. İddiaları haklı çıkmış, kim yükselecek diye baktığınızda CHP var. Biz de bu ortamı değerlendirelim, toplumun ihtiyacına yönelik bir parti oluşturalım diyoruz.



Bu konuda adımlar atacağız. Bu sırada her şeyi yeniden düşüneceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu bu partinin bir önemli, deneyim kazanmış, başarısını kanıtlamış, halkın değer verdiği, CHP kadroları arasıda saygın yerini almıştır.



Kılıçdaroğlu'ndan iyi bir başkan olur mu?



Olabilir. Neden olmasın? Buradaki mesele şudur: Bir partinin başarısı neye bağlıdır? Önündeki engeller nedir? Bir partide değişiklikler hangi ilkelerle yapılır. Bunların hepsi karmaşık konulardır. Efendim "Bir başarı var ortada. Getirelim başına da yeni birisini ve her şey olsun bitsin" anlayışı çok naif bir anlayıştır. Biz yola yüzde 3'le çıktık; 17 yılda yüzde 23.2'ye geldik. Bu süreç nasıl oluştu, hangi politikalarla buraya geldik?



Şimdi çıkan sonuç karşısında herkes "Biz de sana oy verdik, böyle olsun diyor" Bu ne kadar güzel.



Her yere layık olduğunu düşündüğüm değerli bir arkadaşımızdır. Siz Kemal Bey'i yeni fark ettiniz. Ben çok daha önceden fark ettim. Siyasetin dışındayken Kemal Bey hep ısrarla bir yerlere geldi.



Kamuoyu Kemal Bey'i yeni gördünüz. Ben çok önceden gördüm. Sizin görmediğiniz bir çok Kemal Bey var. CHP'deki diğer Kemal Bey'leri de göstereceğiz.