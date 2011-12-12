-CHP'de cumhurbaşkanının görev süresi görüşüldü ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin dolduğunu ve yeni hükümlere göre seçime girmesi gerektiği kanısında olduklarını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Güler, MYK'da ele alınan konulardan birinin cumhurbaşkanının görev süresi olduğunu belirtti. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin 2007 yılından bu yana yapılan yasal düzenlemeleri ve süreci hatırlatan Güler, görev sürelerine ilişkin düzenlemelerin tarihlerine dikkati çekerek, ''Aynı anayasa değişikliği ile getirilmiş hükümlerden milletvekillerine yeni hükümler uygulanırken cumhurbaşkanına yeni hükümlerin uygulanmaması düşünülebilir mi?'' diye sordu. Güler, şöyle konuştu: ''Bizim görüşümüz bu çelişkinin giderilmesi yönündedir. TBMM eğer beş yıl için göreve gelmişken görevinin tam ortasında görev süresini dört yıla kısaltmışsa aynı şekilde bu düzenleme ile görev süresi yedi yıldan beş yıla inen cumhurbaşkanının da yeni hükümlere tabi tutulması gerekir. Beş yıl görev süresi artı üst üste aynı kişi tarafından beş yıl daha görev yapabilme imkanı referandum ile vardır. O halde 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin dolduğunu ve yeni hükümlere göre seçime girmesi gerektiğini söylüyoruz. Sorun belirsizlik sorunudur. Acaba 'TBMM için geçerli olan kural cumhurbaşkanı için geçerli değildir' diyenler gerekçelerini nasıl ortaya koyacaklar? Tutarlılık arıyorsak cumhurbaşkanlığı seçimlerine az zaman kaldı hazırlanmak için bütün adaylara fırsat vermemiz gerekiyor. Bu son derece ivedi bir konu haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyetini cumhurbaşkanlığı makamı itibariyle belirsizlik içinde bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.'' Cumhurbaşkanının yetkilerine yönelik yapılan düzenlemeleri de hatırlatan Güler, 2012 yılında cumhurbaşkanlığı seçimi yaşanması halinde yürütülecek kampanyanın ''hayretler içinde izlenecek nitelikte olacağını'' savundu. Mevcut durumda siyasal sorumluluğun tamamen hükümette olduğunu, cumhurbaşkanının ise kamu hizmeti alanlarında siyaseten sorumsuz kişi konumuna getirildiğini ileri süren Güler, şöyle devam etti: ''Şimdi herkesin 'gerçekten biz mevcut görev yapısıyla acaba nasıl bir cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına tanık olacağız' diye düşünmesinin zamanıdır. Türkiye'yi bu gülünç hale düşüren kısa erimli sıcak sorunlara çözüm bulmak için adım atma alışkanlığı 2012'de daha da ağırlaşacak. Türkiye'nin önünde son derece kritik bir cumhurbaşkanlığı görev süreci ve cumhurbaşkanı seçim kampanyası sorunu vardır. Dikkatlerimizi bu soruna yoğunlaştırma ihtiyacı içindeyiz.''