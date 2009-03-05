CHP'de Çelikhan adayı adaylıktan çekildi

Adıyaman'da, CHP'nin Çelikhan İlçe Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yolcu, adaylıktan çekildiğini bildirdi.



Abdurrahman Yolcu, CHP İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Barış Partisi Çelikhan İlçe Başkanı iken partisinden istifa edip CHP'ye katıldığını ve CHP'den ilçe belediye başkan adayı olduğunu ifade etti.



CHP'nin daha önce yapılan 3 yerel seçimde Çelikhan'da ilçe belediye başkan adayı gösteremediğini kaydeden Abdurrahman Yolcu, "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bu kez Çelikhan'dan mutlaka bir aday gösterilmesini istedi. Bu zor göreve ben talip oldum. Göreve talip olurken Partim bana her türlü desteğin verileceğini ifade etti, ancak, geldiğim noktada Partimin bana sırt çevirdiğini gördüm ve belediye başkan adaylığından çekildim" dedi.