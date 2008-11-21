CHP'de ‘çarşaf’ sıkıntısı büyüyor

CHP’ye çarşaflı kadınların katılımının başlattığı tartışma sürüyor. DSP lideri Sezer ve ÖDP lideri Uras, CHP lideri Deniz Baykal’a sert eleştiriler yöneltti. CHP Genel Sekreteri Önder Sav da, “kurbağa” örneğiyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, İstanbul’da çarşaflı kadınlara rozet takarak parti üyeliğine kabul etmesiyle başlayan tartışmalar, parti içinde ve diğer sol partilerde büyüyerek devam ediyor. Baykal’ın önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi:

“Günlük hayatlarında insanlar diledikleri gibi giyinebilirler. Ama bu insanların başı kapalı diye ‘CHP’de size yer yok’ diye tavır koyamayız. Bu insanlar kıyafetlerini Türkiye’ye model olarak dayatmıyorlar... Merve Kavakçı ile kıyaslanmaları doğru değil. Kavakçı türbanı siyasal simge olarak dayatıyordu. CHP’de her zaman türbanlı, çarşaflı üyeler, hatta aralarında çok militan olanlar da vardır. Bunlar doğal gelişmeler. Bize bu yönde yeni talepler geliyor, yeni katılım törenleri de olabilir.”



‘Kurbağa kaçmaz’ benzetmesi



Genel Sekreter Önder Sav’ın ise kurbağanın, içine konulduğu suyun yavaşça ısıtılması durumunda kaçmayacağı ve böylece haşlanarak öleceğini gösteren deneyi anımsatarak bu katılımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ifade edildi.

Kadın milletvekillerinden Nur Serter de “Bir partiye üye olmak herkesin hakkıdır. CHP halkın partisidir. Ancak çarşaf yıllarca laikliğe karşı bir sembol olarak görüldü. Bu nedenle çarşafın vitrine çıkarılması doğru değil, bu yinelenmemeli” dedi.



Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen katılımları olumlu karşıladıklarını belirtirken, MYK üyesi Savcı Sayan’ın “Bu kadınlar bize gelince özgürleşecek” dediği kaydedildi.



Sezer: Solu sürekli değiştiriyor



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ise yaptığı açıklamada, “Kara çarşaflılara rozet takan Baykal, Erdoğan’a da Başbakanlık rozeti takmıştı. Bir gün Ricky Martin solu, bir gün Anadolu solu. Her gün solu değiştiriyor” dedi.

ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras da, “CHP’nin çarşafa dolandığını düşünüyorum. Seçimlere 3 gün kala bunun inandırıcılığı yok. Önümüzdeki yerel seçim, Baykal’ın katılacağı son seçim olacak” diye konuştu.



Kadın örgütleri de tepkili



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, Baykal’a gönderdiği mektupta, “Bizi aydınlığa çıkaran Devrim Kanunları’ndan Kıyafet Kanunu’na ters düşen kareleri kabul edemeyiz” dedi.











