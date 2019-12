CHP'de çarşaf, kuran, AKP'de rakı, şarap

CHP yerel seçim öncesi çarşaf ve Kuran açılımıyla konuşulurken, AKP teşkilatlarından da rakı ve şarapların eşlik ettiği görüntüler geliyor



CHP lideri Deniz Baykal’ın, Kuran kursu açılımına verdiği destek, parti içi muhalefetin tepkisini çekti. Muhalif bazı milletvekilleri ‘çarşaf’ ve ‘Kuran kursu’ açılımlarının partinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi. CHP Meclis Grup yöneticileriyse projeyi savundu.

İzmit Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen’in ortaya attığı Baykal’ın da desteklediği ‘her mahalleye bir Kuran kursu’ projesi dün CHP kulislerinin başlıca konusuydu. Muhalif isimlerden Samsun Milletvekili Haluk Koç, “CHP’nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bazı girişimlerde sıkıntı var” derken, kaygılarını bir mektupla Baykal’a ileteceğini söyledi.

Eski bir belediye başkanı olan CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ise Kuran kursu açılımını ‘popülist bir yaklaşım’ diye nitelendirdi. Ağyüz, açılımı ‘zamansız ve yersiz’ bulduğunu belirtti.



CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ‘halka açılma’ adı altında enine boyuna düşünülmeden kamuoyuna sunulan girişimlerin CHP’yi yıprattığını söyledi. Atay, “Ülkemizi bekleyen ciddi seçim arifesinde CHP adına Diyanet’in görevlerinin üstlenilmeye soyunulması, dini referans alarak siyaset yapılması anlamsızdır” dedi. CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen’se “Bunlar ciddi işler, böyle günlük bir mesele gibi ele almak yanlış. Bir mahalle okulunda bilgisayar, yabancı dil kursu varsa, Diyanet’in kontrolünde Kuran kursu da verilebilir” değerlendirmesini yaptı.



CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol ve Hakkı Süha Okay’sa açılımı savundu. Kaçak Kuran kurslarına karşı çıktıklarını belirten Anadol, “Kaçak, illegal olduğu için zaman zaman hem tarikatların egemenliğine giriyor, hem de Konya’da olduğu gibi tüp patlamasıyla çocuklarımız can veriyor. Dramatik olaylara tanık oluyoruz” dedi. Okay da “Maalesef Türkiye’de tarikatlar, cemaatler, kaçak Kuran kursu açıyorlar, tarikat inançları doğrultusunda eğitim veriyorlar. Mesele, bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Bu bir açılım değildir, bir anlamda görevdir” diye konuştu.



Kuran kursu açılımı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında, AKP ve DTP’li milletvekilleri ile CHP’li Çetin Soysal arasında da espri konusuydu. Soysal, “Bu konuda Kenan Evren sizin çok iyi danışmanlığınızı yapar” diyen DTP’li Birdal’a, gülerek “Kaşınma” diye karşılık verdi.



CHP programı: Sadece Diyanet



CHP Programı’nın ‘Din Kültürü ve Ahlak Eğitimi’ bölümünde yer alan Kuran kurslarıyla ilgili paragraf: “Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olanlar dışındaki Kuran kursları veya benzeri hizmet sunan kuruluşlara izin verilmemesi, tüm Kuran kurslarının et



Datça’da içkili aday tanıtımı



Datça’da AKP İlçe Teşkilatı tarafından Öğretmenevi’nde düzenlenen aday tanıtım kokteylinde davetlilere bol bol içki ikram edildi. Tanıtım kokteyline AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, AKP’li Kavaklıdere Belediye Başkanı Nuray Bozyer, AKP Datça İlçe Başkanı Haluk Laçin ve AKP Datça Belediye Başkan adayı Mustafa Soytok ile kalabalık bir partili topluluğu katıldı. Davette en çok rakı, votka ve bira tercih edildi.

Daha önce Edirne ve Artvin’de düzenlenen AKP aday tanıtım toplantılarında da alkol ikram edilmişti. (DHA)