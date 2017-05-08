CHP'de Böke'nin yerine kim gelecek; Zeynep Altıok ne yapacak?

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararının çıktığı Parti Meclisi’nde (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantının başından sonuna kadar katı ve sert tutum sergilediği öğrenildi.

PM’de söz alan 30 üyeden 25 civarında kişinin birlik- beraberlikten söz ettiği, bu tartışmaların partiye zarar verdiği değerlendirmeleri yaptığı ifade edildi. Ayrıca, Sağlar meselesinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yerine Parti Meclisi’nde çözülmesi yönünde yapılan konuşmaların Kılıçdaroğlu’nu ikna etmeye yetmediği belirtildi. Toplantıda söz alan Sağlar da, bir gazeteye verdiği röportajda yer alan ‘tek adam’ ifadesini söylemediğini belirtikten sonra "Sözlerimin incittiği herkesten özür diliyorum" dediği ifade edildi. Toplantıda, Sağlar’a yönelik ağır eleştiriler de yapılırken bazı üyeler Deniz Baykal’ın açıklamalarından duydukları rahatsızlığı da dile getirerek , ‘Baykal iktidarın değirmenine su taşıyor” dedikleri öğrenildi. Baykal için de disiplin önerisi yapıldığı belirtiliyor.

Böke’nin yerine kim gelecek?

CHP’de görevlerinden istifa eden Böke genel merkezde makam odasını boşaltmaya hazırlanırken, yerine kimin gelip gelmeyeceği de tartışılıyor. Kulislerde PM’den İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin adı geçiyor. Ancak, MYK’dan bir milletvekilinin de bu işle görevlendirilebileceği de belirtiliyor.

Zeynep Altıok ne yapacak?

PM’nin dünkü toplantısından sonra kulislerde başka istifaların olup olmayacağı tartışılıyor. Uzun süredir MYK’nin aldığı kararlarla hem fikir olmayan İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Altıok, yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Madımak Oteli’nin yakılması olayında dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi Genel Başkanı olarak düzenlediği Necmettin Erbakan’ı Anma gecesine katılmasını Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında eleştirmesiyle biliniyor.

Sağlar kararı aldıktan sonra üç gün içinde itiraz edecek

Parti Meclisi’nin (PM) yapılan oylamada 38 evet, 19 hayır, iki boş ve iki çekimser oyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiği Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın, kararın kendine tebliğin ardından üç gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Tedbirli ihraç talebi olması nedeniyle Sağlar, gurup toplantılarına katılamayacak.

Tüzüğün 68. Maddesi

CHP Tüzüğünün 68. Maddesi Fikri Sağlar için işletilecek.

YETKİ

Madde-68 (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik) A. Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin, partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisi’nin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca,B. İl başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ile il disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri hakkında Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca, C. Öteki üyelerin ve görevlilerin parti suçu oluşturan eylemleri hakkında il yönetim kurulunun istemi üzerine il disiplin kurulunca,D. Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup kararlarına aykırı, ya da grup onuruyla bağdaşmayan eylem ve davranışlarından doğan parti suçları ile birbirleriyle olan anlaşmazlıkları Grup Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Grup Disiplin Kurulu’nca karara bağlanır.

E. İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının önlemli olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir.

F. Kesin çıkarma ve geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna gönderen organ gerekli görürse önlem niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Bu durumda dosya beş gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ edilir.

Önlem niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar, önlemin kaldırılması istemi ile görevli disiplin kuruluna tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde başvurabilir. Bu istem yedi gün içinde karara bağlanır.

İl Disiplin Kurullarının tedbirle (önlemle) ilgili kararlarına karşı Yüksek Disiplin Kurulu’na üç gün içinde itiraz edilebilir. Disiplin kurulları tedbire (önleme) itirazla ilgili başvuruları kendilerine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde karara bağlarlar.

Haklarında tedbir (önlem) kararı olan üyeler, parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. (19.11.2005 tarihli Kurultay kararı ile eklenen fıkra.)

Sağlar ne demişti?

CHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti. Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti. Sağlar şöyle konuşmuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."