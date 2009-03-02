CHP'de bir garip çarşaf olayı

CHP’li Tekin anlattı

Bağcılar’da çarşaflı bir kadın Kılıçdaroğlu’yla konuşma yapmasına izin verilmeyince ortalık karıştı. Gözlüğü çıkarılan kadın CHP’li çıktı. İl Başkanı Tekin, “1999’da aday adayımızdı. Üç gün önce AKP’li Belediye Başkanı’yla görüştüğünü öğrendik. Ardından bunun olması garip” dediİstanbul Bağcılar’da seçim çalışması yapan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun otobüsüne binen çarşaflı bir kadın olay çıkardı. Nahoş görüntüler TV’lerde “CHP’liler çarşaflı bir kadını ’AKPli, provokatör’ diye tartaklayıp çarşafını açmaya kalktı’ diye yansıdı. Müdahalenin ardından gözlüğü çıkarılan kadının, 1999 seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı olan Kıymet Özgür olduğu anlaşıldı. Uzun yıllardır CHP’li olan Kıymet Özgür’ün gerçekte modern giyimli ve başı açık olduğu da ifade edildi.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yaşanan olayın perde arkasını şöyle anlattı: “Kemal Bey’le birlikte Bağcılar’da seçim çalışması yapıyorduk. Kemal Bey bazı semtlerde otobüsün üstünden halka konuşma yapıyordu. Bu sırada bir çarşaflı hanımın otobüse binmek istediğini gördüm. Arkadaşlara ’Yardımcı olun, otobüse alın’ diye söyledim. Otobüse aldık. Doğru Kemal Bey’in yanına gitti. Kendisini öptü. ’Size güveniyoruz’ dedi.O sırada Kemal Bey yine kısa bir konuşma yapacaktı. Çarşaflı Hanım, ’Ben de sizinle beraber görüneyim’ dedi. ’Programı bozmayalım. Sonra bakarız’ dedik.Kemal Bey konuştu. Otobüs hareket etti. Bu sırada bir taşkınlık yaşandı. Arkadaşlardan biri, ‘A bu bizim Kıymet Abla’ diye bağırdı. Baktık ki gerçekten bizim Kıymet Hanım’mış. Çok aktif bir partilidir. 1999’da milletvekili aday adayımız olmuştu. Hatta 5 gün önce İl Binası’na gelip bizi ziyaret etti. Neden böyle bir şey yaptığını gerçekten ben de anlayamadım. Çok şaşırdım. Bir süre sonra arkadaşlarımız çok ilginç bir bilgiye ulaştı. Kıymet Hanım 3 gün önce AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile görüşmüş. Bu görüşmenin ardından böyle bir olayın meydana gelmesini çok anlamlı buluyorum.”