“CHP'de Beyoğlu için Ercan Kesal'ın adı geçiyor”

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'de Beyoğlu Belediyesi için Ercan Kesal'ın adının geçtiğini söyledi. Kesal, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde İdris Koçavalı karakterine hayat veriyor.

Candaş Tolga Işık, "AK Parti İstanbul'da Kürtlerden de oy olacak aday arıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bir önceki yerel seçimde Aylin Kotil'i aday gösteren CHP, Beyoğlu'nu son anda kaybetmişti" hatırlatmasında bulundu.

"Üç dönem açıklaması sonrası mevcut Başkan Ahmet Misbah Demircan'ın aday olması zor görünüyor" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Hal böyle olunca CHP Beyoğlu'na ekstra önem veriyor. Birçok isim var havuzda ancak en çok istenen aday sanatçı Ercan Kesal. Kesal, çok sevilen, çok düzgün yaşayan, çok değerli bir isim. Umarım aday olur."

Kesal, başrollerine Aras Bulut İynemli ve Dilan Deniz Çiçek ile birlikte başrolü paylaştığı Çukur dizisinde İdris Koçavalı karakterine hayat veriyor.