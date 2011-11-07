-CHP'de bayramlaşma ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, tutuklu milletvekilleri nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, ''Biz isterdik ki; tutuklu milletvekili arkadaşlarımız da bu bayram bizimle beraber olsun'' dedi. AK Parti ve DSP heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti. CHP'de gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Öztrak ve Emrahan Halıcı ile Parti Meclisi (PM) üyesi Deniz Pınar Atılgan karşıladı. İlk olarak DSP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Ertürk ile PM üyeleri Dilara Tambova ve Abbas Deniz CHP'yi ziyaret etti. Ertürk, şehitler ve deprem nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandığının da altını çizerek, bayramın birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu. CHP heyetinde yer alan Halıcı'nın eski bir DSP'li olduğunu hatırlatan Ertürk, ''Kaderde burada karşılaşmak varmış'' ifadesini kullandı. Öztrak da Bülent Ecevit'in ''ortak paydaları'' olduğunu vurguladı. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Öztrak, tutuklu milletvekilleri sorununu da dile getirdi. -AK Parti heyetinin ziyareti- Genel Sekreter Haluk İpek, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Meral Kirişçioğlu, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Yasin Bölükbaşı'ndan oluşan AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Öztrak, ''keşke daha sık bir araya gelebilsek'' temennisinde bulundu. Şehitlerin ve depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Öztrak, başka bir üzüntülerinin ise tutuklu milletvekilleri olduğunu, bu nedenle buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti. İpek ise depremden sonra yaşanan dayanışmanın Türkiye'nin gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Tutuklu milletvekillerinin durumuna da değinen İpek, şöyle konuştu: ''Onlar seçim yapıldığında 12 Haziran'da da tutukluydular. Esasen ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Seçildikten sonra yargının tavrı parlamentoyu korumuştur. Ama yargılanma safhasının bir an önce tamamlanıp bitmesi hepimizin dileğidir. İnşallah demokrasimiz çok daha fazla zarar görmeden bunu da Türkiye aşacaktır diye umuyorum. Özellikle anayasa ile ilgili hem anamuhalefete hem iktidara önümüzdeki dönemde çok önemli işler düşüyor. İnşallah Uzlaşma Komisyonu'nda da el birliği ile iyi bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum.''