CHP’de başkanlık yarışı bitti, rekabet İstanbul’a kaydı; Meclis Başkanvekilliği için kimlerin adı geçiyor?

TBMM yeni yasama yılı açılışından sonra iç tüzük uyarınca Meclis Başkanlığı’ndan idare amirleri ve katip üyeliklerine kadar seçime giderek 2019 kadrosunu belirleyecek. AKP kanadından İsmail Kahraman’ın Başkanlık için yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken henüz adı öne çıkmış bir isim bulunmuyor. AKP, CHP, MHP ve HDP yani dört siyasi partide de Başkanlık Divanı üyeleri ile gurup başkanvekillikleri için köklü olmasa bile bir değişiklik yapılması bekleniyor.

CHP’de İstanbul rekabeti

CHP’de henüz teyit edilmeyen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün grup başkanvekilliğine aday olmayacağı konuşuluyor. Meclis Başkanvekilliği görevini yürüten İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin de son dakika sürprizi yaparak gurup başkanvekilliğine döneceği belirtiliyor.

Meclis Başkanvekilliği görevinde Anayasa ve Meclis iç tüzüğü uyarınca tarafsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalan Hamzaçebi’nin grup başkanvekilliğine dönebileceği ve buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olabileceği konuşuluyor.

Hamzaçebi’nin dışında Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık yarışında rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın adı İstanbul adaylığında şimdiden öne çıkan isimler arasında. Kulislerde, CHP içinde bir gurubun Muharrem İnce’nin adaylığını desteklediği ifade ediliyor.

Hamzaçebi’nin bu görevden ayrılmak istemesi durumunda Meclis Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın adı öne çıkıyor. AKP kulislerinde ise bir süredir Kesici’nin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşmasıyla dikkat çekmişti.

TBMM İdare Amirliği için Tufan Köse’nin, katip üyelikler de ise Fatma Kaplan Hürriyet, Özcan Purçu ve Ali Haydar Hakverdi’nin yeniden aday olmalarına kesin gözle bakılıyor.

CHP içinde yürüyen hareketlilik konusunda son kararı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun söyleyeceği belirtiliyor.