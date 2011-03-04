-CHP'DE ANTALYA SORUNU ANTALYA (A.A) - 04.03.2011 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Antalya'daki anket sonuçları ve parti içi sorunlara yönelik açıklamalarında dile getirdiği sorunların kendisinin de iki yıldır ilgili kişilere, en son da 10 gün önce Kılıçdaroğlu'na ilettiğini belirtti. Akaydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim anketlerine yönelik ''Antalya'da ortaya çıkan düşüş ile partide çeşitli sorunlar yaşandığına'' yönelik bir gazetede yayımlanan açıklamalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun gazetedeki açıklamalarına şaşırmadığını belirten Akaydın, şöyle konuştu: ''Çünkü Antalya'da gerçekten partimizi ilgilendiren sorunlar var. Bu sorunların partimize ne kadar olumlu ve olumsuz yansıdığını, anlaşılıyor ki Sayın Genel Başkanımız bir anketle saptamış. Bu sorunları ben kendisiyle zaman zaman paylaşmıştım. En son 1,5 ay önce genel merkezi ziyaret ettiğimde, benden bir şikayetleri olup olmadığını sormuştum. 'Hayır çok memnunum' diye ifadede bulunmuştu. Antalya'daki sorunları paylaşmıştık kendisiyle. Ve bundan 10 gün önce de gene güncel bazı sorunları da telefonla eski ve yeni genel başkanlarla paylaştım. Dolayısıyla şimdi Sayın Genel Başkandan beklediğim; bu açıklamadan sonra Antalya ilindeki tüm partili belediye başkanlarını, Antalya il örgütünün temsilcilerini ve Sayın Baykal olmak üzere tüm Antalyalı milletvekillerini toplayıp bunun nedenleri hakkında bizden bir açıklama istemesi lazım.'' -''GENEL BAŞKANA KATILIYORUM''- Akaydın, altı ay önce AKHAM tarafından yapılan ve yayımlanan kamuoyu araştırmalarında, Büyükşehir belediyeleri içinde yaklaşık yüzde 67 oy desteğiyle ilk 5 içerisinde yer almış bir belediye başkanı olduğunu, kendisinin de yaptırdığı anketin devam ettiğini belirtti. Mustafa Akaydın, Kılıçdaroğlu'nun, açıklamalarındaki anketin de kendilerine gönderilerek, sürece ilişkin açıklama istenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Kendisinin 2004'te, CHP'nin Antalya'daki oylarının yüzde 30'dan yüzde 41'e çıkmasıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu, partisinin oylarının 70 binden 218 bine çıktığını ifade eden Akaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yerel seçimlerdeki vatandaş psikolojisiyle, genel seçimlerdeki çok farklıdır. Acaba kıyaslama neye göre yapıldı? Eğer 2007 genel seçimindeki, vatandaş, seçmen eğilimindeki düşüş ise -yüzde 2 civarında olduğu ifade ediliyor- bu önemlidir, kötüdür ama yerel seçimlerdeki yüzde 41'de bir düşüş varsa ve gene yüzde 2 ise bu başarıdır. Çok net bir fotoğraf vardır ortada. Bizim oylarımız yüzde 41'e çıkarken, merkez sağdaki bir partinin oyları çok düştü. Yerel seçimlerde partimize önemli bir merkez sağdan oy geldi. Çok doğaldır ki genel seçimlerde bu oyun bir bölümü kendi partilerine tekrar dönecektir. Bahsedilen anket şu anda önümde olmadığı için geçmişle kıyaslamasını neye göre yapacağımızı da bilemediğimiz için çok net bir açıklama yapamam ama Genel Başkana katılıyorum. Antalya'da, CHP, sorunlu bir parti görünümdedir. Ben bu kanaatimi iki senedir, basın önünde değil ama ilgili mercilerde dile getirmiş bir belediye başkanıyım. O yüzden bu açıklamalar beni hiç şaşırtmadı. Ben de Genel Başkanım gibi düşünüyorum.''