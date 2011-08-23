CHP'de Ankara depremi

T24 - CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında ifade ettiği görüşlerinin, kamuoyu ile paylaşılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.



Şengül, şunları kaydetti:



"Belediyelerimizin partinin önüne geçip, ilçe yönetimlerini belirler hale geldiği bir durum yanında, rant süreçlerine yönelik bu birimlerimizin Melih Gökçek belediyeciliğinden ayrıştırılamaz bir noktada olması beni kamuoyu önünde açıklama yapmaya itmiştir. Bu süreç karşısında Yenimahalle Belediyesi üst yönetimi, il yönetimimizin bu konulardaki uyarılardan ve belediyeden özerk bir Yenimahalle ilçe yönetimi atanmasından rahatsız olmuştur. Göreve getirilme nedenlerim arasında benzer türden uygulamalara karşı geçmişte mücadele etmiş gerçeğinin bulunduğu düşünüldüğünde, 300 milyon dolar civarındaki gerekçesiz rantın kişiler lehine ve Ankara aleyhine yaratılmış olmasını ve bu sürece Yenimahalle Belediyesi tarafından göz yumulmasını görmezden gelmem de mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde benzer imar planı değişikliklerinin sırada olduğu düşünüldüğünde, bu sessizlik meslek ahlakım açısından da sorun haline gelecekti.



Bununla birlikte içinde bulunulan somut koşullar dikkate alındığında, il başkanlığı gibi önemli bir görevi sürdürmemin koşullarının ortadan kalktığı düşüncesindeyim. Bu çerçevede benimle birlikte 16 yönetim kurulu üyesi arkadaşımla Genel Merkezimizin önünü açmak için istifa etmiş bulunuyoruz."



Şengül, CHP’nin yenilenme sürecinden güçlenerek çıkacağına inandığını da bildirdi.





