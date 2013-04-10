CHP'de Anayasa bilmecesi

Hülya Karabağlı/Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Prof. Süheyl Batum, ulusalcı kanatta yer alan 20’nin üzerinde milletvekili basın toplantısında, “İlk dört madde değiştirilemez. Ne AKP’nin ne de diğer partilerin dokunmasına izin vereceğiz” dedi. Batum,CHP’nin taslak metnindeki değişiklik için ‘sehven’ dedi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Anayasa Profesörü Süheyl Batum, “CHP olarak ilk 4 maddenin virgülüne bile dokunma yetkisine sahip olunmadığını düşünüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın ahlaksızlıklara izin vermeyeceğiz. Ne AKP’nin ne de diğer partilerin bunu değiştirmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Batum, geçtiğimiz hafta Cuma günü sunulan CHP’nin taslak metninde 2. maddedeki “insan haklarına saygılı” ifadesi yerine “insan haklarına dayalı” diye yazmasını ‘sehven yapılmış’ diye yorumladı.

Batum, partinin ulusalcı kanadında yer alan 20’nin üzerinde milletvekili ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Sezgin Tanrıkulu’ya sert çıkışlarda bulunan Şevki Kulkuloğlu, Dilek Akagün Yılmaz, Nur Serter, Oktay Ekşi, Ali Özgündüz, İzzet Çetin, Birgül Ayman Güler’in de aralarında bulunduğu 20’nin üzerinde milletvekili katıldı.

Rıza Türmen ve Atilla Kart katılmadı

Gazeteciler, basın toplantısında komisyonun diğer üyeleri Rıza Türmen ve Atilla Kart’ın olmamasına dikkat çekerek, görüş ayrılığı olup olmadığını sordu. Batum, “Görüş ayrılığı yok” yanıtı verdi. Batum, “Bu CHP’nin resmi görüşümü sorusuna”da, “CHP’de resmi görüş ya da gayri resmi görüş diye bir şey olacağına inanmıyorum. Arkadaşlarım, bu desteği vermek için burada olan arkadaşlarımızdır. Hepimizin görüşüdür. Bizim aramızda bunların görüşü, şunların görüşü diye bir şey yoktur” yanıtı verdi.

Anayasa’nın ikinci maddesi

Batum, CHP’nin taslak metnindeki ‘insan haklarına dayalı’ değişikliği hatırlatmasana “Arkadaşlarım bunu sehven yapmışlardır” diye yanıtladı.

‘Kıpkırmızı bir anayasa görmedim’

Süheyl Batum, yeni anayasa çalışmasında tüm maddelerin kıpkırmızı yani üzerinde anlaşma sağlanamayan maddeler olduğunu belirterek, "Dört defa anayasa hukukunun yapılmasına katıldım. Şöyle kıpkırmızı bir anayasa görmedim. Neden kıpkırmızı çünkü partiler üzerinde uzlaşma sağlayamıyor. AKP kabul etmiyor" dedi. Batum, ‘Anayasa Mahkemesi’ bölümünde tamamen kırmızı yazılan metni basına gösterdi.

AKP ve diğer partilere dokundurtmayacağız

CHP olarak ilk dört maddenin virgülüne bile dokunma yetkisinin bulunmadığını düşündüklerine dikkat çeken Batum, "Bu nedenle ilk dört maddede de hiçbir değişiklik önermeme kararını verdik. Ne AKP'nin ne de diğer partilerin aralarında anlaşsalar bile ilk dört maddeye dokunmalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

AKP, PKK, ABD'nin denetiminde anayasa yaptı

“AKP, PKK, ABD'nin denetiminde anayasalarına yapmışlar ve BDP çok açık" diyen Batum, "BDP bize federasyonu öngören bir anayasa veriyor. AKP de diyor ki ilk üç maddeyi kaldırmadım ama 4. maddeyi değişikliği yasaklayan maddeyi kaldırdım ve yerel yönetimlere yetkilerin verilmesini söyledim”.