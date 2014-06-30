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Politika

CHP'de alternatif Köşk adayı Baykal'a takıldı

CHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı olan vekillerden toplanması beklenen 21 imza için yeterli sayıya ulaşılamadığı öğrenildi

30 Haziran 2014 08:41

CHP’de ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’na, aralarında eski Genel Başkan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da olduğu 21 milletvekil imza vermedi. Fireler nedeniyle gözler alternatif aday çıkarılıp çıkarılmayacağına çevrildi.

Ancak, 21 vekil içinde aralarında Baykal’ın da olduğu 12-13 ismin, alternatif bir adaya imza vermeyeceğini iletmesi üzerine alternatif aday çıkarılması ihtimali de zayıflamış oldu.

Süheyl Batum’un, Emine Ülker Tarhan’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme girişimi de böylece zora düştü. 21 vekil içinden Şevki Kulkuloğlu, sosyal medya platformu Twitter’da Tarhan’a imza vermeyeceğini duyurdu. Deniz Baykal’ın da yakın çevresine Tarhan için oy vermeyeceğini söylediği öğrenildi.

21 vekil içinde 12-13 ismin alternatif bir adaya, İhsanoğlu ismine olmasa da parti yönetiminin kararına duydukları saygı gereği sıcak bakmadıklarını bildirdikleri kaydedildi. 

Batum’un Tarhan’a imza toplama çağrısının ardından bugün imza vermeyen vekillerin bir araya geleceği de belirtildi. Alınan bilgilere göre imza veren 109 isim arasındaki bazı milletvekilleri, İhsanoğlu ismine çekincelerini sunarak, dilekçeye imza attılar. 20 imza toplayabilmek için Ak Parti’den istifa eden bağımsız vekillerle görüşülmenin de değerlendirildiği öğrenildi.

 

"Mumcu 'Rabıta'dan dolayı karşı"

 

İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermeyen isimler şunlar: Deniz Baykal, Arif Bulut, Osman Kaptan, Yıldıray Sapan, Gökhan Günaydın, Metin Lütfü Baydar, İlhan Cihaner, Adnan Keskin, Süheyl Batum, Ali Haydar Öner, Oktay Ekşi, Nur Serter, Birgül Ayman Güler, Güldal Mumcu, Şevki Kulkuloğlu, İsa Gök, Hüseyin Aygün, Dilek Akagün Yılmaz, Aylin Nazlı Aka, Ümit Özgümüş.

CHP kulislerinde TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu’nun, bir suikaste kurban giden gazeteci eşi Uğur Mumcu’nun yazdığı Rabıta kitabında İhsanoğlu’ndan bahsetmesi nedeniyle imza vermediği ifade edildi.

 

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