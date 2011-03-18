-CHP'DE ADAYLIK YÖNTEMİ TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda, milletvekili genel seçimlerinde aday adaylığı başvuru süreci, başvuru ücreti ve hangi bölgede hangi yöntemle milletvekili adayı belirleneceğine ilişkin kararlar alınacak. PM'de ayrıca, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilenlerin affının görüşülerek karara bağlanmasının beklendiği de öğrenildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.